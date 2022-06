Giochi del Mediterraneo: gli azzurri sono in semifinale, battuta la Turchia 3-0

(AGENPARL) – ROMA gio 30 giugno 2022



Nuovo successo per la Nazionale maschile impegnata ai Giochi del Mediterraneo che conquista così l’accesso alla semifinale. Questa mattina, al Palais Sports Hammou Boutlélis di Orano (Algeria), l’Italia ha battuto 3-0 (25-15, 25-16, 25-15) la Turchia.

Ottima la prestazione di squadra dei ragazzi di Fanizza che, grazie a un buon rendimento in tutti i fondamentali, sono riusciti a dominare la partita sin dalle prime battute. La Turchia non è stata in grado di contrastare la prestazione degli azzurri che conquistano così la terza vittoria consecutiva ai Giochi del Mediterraneo e proseguono spediti il proprio cammino nella competizione.

Tre gli azzurri che hanno chiuso il match in doppia cifra: Recine 13 punti (1 ace, 2 muri, 56% in attacco), Gironi 13 punti (1 muro, 60% in attacco), Magalini 12 punti (1 ace, 61% in attacco).

L’Italia tornerà in campo sabato 2 luglio al Palais Sports Hammou Boutlélis per disputare la semifinale contro la vincente del match tra Croazia e Grecia.

CRONACA – Per questo quarto di finale il tecnico azzurro Vincenzo Fanizza si affida al rodato sestetto delle gare precedenti e schiera la diagonale Falaschi-Gironi, gli schiacciatori Recine e Magalini, i centrali Vitelli e Di Martino e il libero Catania.

Il tecnico della Turchia, Hakan Ozkan, fa scendere in campo lo starting six composto da Ulu, Eksi, Hacioglu, Tosun, Toy, Gokgoz e il libero Bayraktar.

Parte subito col piede giusto l’Italia che si porta sul +4 (5-1). Un time out rimette in corsa la Turchia che accorcia (6-5), ma è decisa la ripartenza degli azzurri che piazzano il break del nuovo +4 (9-5). Falaschi e compagni continuano a macinare buon gioco e punti e il vantaggio italiano aumenta (16-11). Sul 17-13 un efficace turno in battuta di Magalini permette all’Italia di trovare l’accelerazione decisiva (21-13), gli azzurri proseguono nel loro gioco e conquistano il primo set: un attacco di Di Martino vale il 25-15.

Anche l’avvio della seconda frazione si tinge di azzurro: è l’Italia a dettare il ritmo della gara (6-4) e a tenere gli avversari a distanza (12-7). Il time out chiamato dalla panchina della Turchia non sortisce l’effetto sperato e i ragazzi di Fanizza allungano ulteriormente (14-7). L’ottimo gioco espresso dagli azzurri prosegue senza battute d’arresto (16-9), Gironi e Recine a segno e l’Italia si spinge sul +8 (21-13). Anche nel finale tutto facile per gli azzurri che conquistano il secondo set con il punto firmato da Vitelli (25-16).

Nella terza frazione l’inerzia non cambia: al rientra in campo è l’Italia a portarsi subito in vantaggio (6-2). La Turchia trova le giuste contromisure e arriva a -1 (7-6). Due errori avversari rilanciano gli azzurri che allungano con i punti messi a segno da Vitelli in attacco e Falaschi a muro (12-7). La panchina della Turchia decide che è il momento di fermare il gioco. Il time out non cambia l’inerzia del match: un mani out di Recine ferma il punteggio sul 17-10 per l’Italia. Un buon turno in battuta di Gironi permette agli azzurri di continuare a dettare il ritmo del match (22-12). E’ Magalini a chiudere set e partita (25-15). L’Italia accede alle semifinali dei Giochi del Mediterraneo.

ITALIA-TURCHIA 3-0 (25-15, 25-16, 25-15)

ITALIA: Vitelli 5, Falaschi 6, Recine 13, Di Martino 6, Gironi 13, Magalini 12; Catania (L). Ne: Ferrato, Crosato, Gardini, Schiro. All. Fanizza

TURCHIA: Ulu 6, Eksi, Hacioglu 6, Tosun 3, Toy 6, Gokgoz 2; Bayraktar (L), Dogruluk, Yatgin 1, Enaboifo 3, Unver 3. Ne: Cengiz. All. Ozkan

ARBITRI: Khelfoun (ALG), Jacob (FRA)

DURATA SET: 20’, 23’ 22’

ITALIA: 4 a, 14 bs, 8 mv, 16 et

TURCHIA: 2 a, 10 bs, 5 mv, 20 et

Fonte/Source: https://www.federvolley.it/news/giochi-del-mediterraneo-gli-azzurri-sono-semifinale-battuta-la-turchia-3-0