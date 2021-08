(AGENPARL) – ven 13 agosto 2021 Gino Strada, Vito (FI) Dedicare a lui una Piazza

“Piuttosto che ad un Mussolini mi piacerebbe che una amministrazione di centrodestra dedicasse una Piazza, un Parco a Gino Strada. Si può non aver condiviso tutte le sue idee ma non si può non riconoscere il suo straordinario impegno, la sua generosità, la sua umanità, che ha aiutato e salvato tante vite umane” Lo dichiara Elio Vito, deputato di Forza Italia

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this