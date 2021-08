(AGENPARL) – ven 13 agosto 2021 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

Gino Strada, Frailis (Pd): vero uomo di pace ed eroe civile

“In mezzo a chi sbraita di blocchi navali, di “prima gli italiani” e di “non è una priorità” l’esempio di Gino Strada si erge come un gigante. Lui, da pacifista e vero non violento, ha dimostrato che la guerra non è un evento ineluttabile e che esiste sempre una via alternativa alle armi. Da vero uomo di Pace ha indossato il camice e ha usato il bisturi laddove i fucili avevano massacrato anche i bambini, ha dimostrato a tutti che le guerre non migliorano il Mondo ma lo peggiorano. A noi resta la figura imponente di un grande italiano, un eroe civile che per fortuna ha avuto e avrà moltissimi seguaci”. Lo dichiara Andrea Frailis, deputato PD e componente la commissione Difesa di Montecitorio.

