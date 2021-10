(AGENPARL) – sab 02 ottobre 2021 Giarre, la Regione finanzia la riqualificazione del Parco giardino a Macchia

Riqualificazione in vista per il Parco giardino nella frazione Macchia a Giarre, in provincia di Catania. Il governo Musumeci ha infatti dato il via libera al finanziamento di 167 mila euro a favore del Comune ionico, mantenendo fede a un impegno che lo stesso presidente aveva assunto durante una manifestazione a Macchia.

L’Ufficio tecnico comunale – su richiesta della Regione – ha già predisposto un progetto esecutivo per il ripristino dei servizi igienici per il pubblico, pesantemente vandalizzati nel corso degli anni, tanto che non è stato più possibile procedere alla loro normale manutenzione. I lavori prevedono anche la sistemazione dell’area e delle aiuole circostanti i servizi igienici e della terrazza soprastante.

«Era un impegno – evidenzia il presidente Musumeci – e lo sto mantenendo. In questo modo potremo restituire la piena fruizione ai cittadini giarresi e all’intero hinterland ionico-etneo di uno spazio di aggregazione purtroppo trascurato nel tempo».

