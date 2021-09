(AGENPARL) – Roma, 28 settembre 2021 – Il primo ministro Yoshihide Suga ha dichiarato martedì che il governo porrà fine questa settimana allo stato di emergenza COVID-19 a Tokyo e in 18 prefetture, nonché al quasi stato di emergenza in altre aree poiché le infezioni sono diminuite dal loro picco.

Sarà la prima volta dal 4 aprile che nessuna parte del Giappone è in stato di emergenza COVID-19 o quasi stato di emergenza.

“Il numero di nuovi casi di coronavirus e di pazienti con sintomi gravi è drasticamente diminuito”, ha detto Suga in una riunione del comitato alla Camera dei rappresentanti.

“Miglioreremo la risposta sociale alla diffusione delle infezioni attraverso le vaccinazioni e il miglioramento del sistema sanitario, tra le altre fasi, e lavoreremo per bilanciare le misure antivirus e ripristinare una vita normale”, ha affermato.

L’emergenza e il quasi stato di emergenza, con quest’ultimo che copre otto prefetture, scadrà giovedì come previsto, dopo che un gruppo di esperti ha dato il via libera alle modifiche pianificate che saranno formalmente confermate da Suga in una riunione della task force del governo più tardi nel il giorno.

Il governo prevede di allentare gradualmente le restrizioni con i governatori di ciascuna prefettura che decidono quali misure antivirus dovrebbero rimanere e quali dovrebbero essere revocate.

“Il servizio di alcol sarà reso possibile, ma i governatori decideranno in modo appropriato”, ha affermato Yasutoshi Nishimura, il ministro responsabile della risposta al coronavirus in Giappone, durante la riunione del panel di esperti.

Sotto lo stato di emergenza, le persone sono invitate ad astenersi da uscite non essenziali ed evitare di andare in luoghi affollati, mentre i ristoranti sono invitati a chiudere entro le 20:00 e a non servire alcolici.

Per circa un mese dopo la revoca dello stato di emergenza, il governo centrale continuerà a chiedere a ristoranti e bar di chiudere entro le 20 e a coloro che adottano misure antivirus sufficienti entro le 21 non sarà più chiesto di astenersi dal servire alcolici.

Nishimura ha affermato che tale riduzione degli orari di apertura sarà gradualmente ridotta e che le aziende che continueranno a soddisfare tali richieste riceveranno sostegno finanziario dal governo.

Ha anche affermato che il numero massimo di spettatori consentito per i principali eventi sportivi sarà portato a 10.000 o al 50 percento della capacità della sede dagli attuali 5.000 una volta revocati gli stati di emergenza.

Le infezioni in tutto il Giappone sono diminuite da quando hanno raggiunto il record nazionale di 25.876 casi il 20 agosto. Lunedì sono stati confermati un totale di 1.147 casi, con le infezioni a Tokyo che sono scese sotto i 200 per la prima volta da marzo.

Tokyo è stata posta sotto il suo ultimo stato di emergenza il 12 luglio, circa una settimana prima dell’apertura delle Olimpiadi, unendosi a Okinawa, l’unica altra zona allora soggetta alla misura. Altre prefetture, tra cui Osaka e Fukuoka, sono state poste sotto di essa in agosto.

La decisione di revocare lo stato di emergenza arriva un giorno prima che il Partito Liberal Democratico al governo selezioni un nuovo leader per succedere a Suga, che ha annunciato la sua intenzione di dimettersi all’inizio di questo mese.

“Grazie alla collaborazione di molte persone, posso revocare lo stato di emergenza durante il mio mandato”, ha detto Suga in una riunione del LDP in mattinata.

Ma il Giappone deve ancora affrontare il rischio che un’altra ondata di infezioni colpisca il Paese con l’avvicinarsi dell’inverno.

Nishimura ha detto alla riunione del panel che se il numero di infezioni dovesse aumentare di nuovo, il governo adotterà le misure necessarie, inclusa l’attuazione di un quasi stato di emergenza.

Il ministero della salute ha anche esaminato il sistema sanitario allungato del paese, con l’obiettivo di aumentare il numero di strutture temporanee per prendersi cura dei pazienti COVID-19 e garantire personale medico sufficiente oltre a chiedere alle istituzioni mediche esistenti di avere più letti ospedalieri disponibili per i pazienti affetti da coronavirus .