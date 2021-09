(AGENPARL) – mer 01 settembre 2021 GIACOMONI (FI), DRAGHI GUIDI CAMBIAMENTO VERSO STATI UNITI D’EUROPA

Ora che anche il PD, attraverso il ministro della Difesa Guerini riconosce quello che Forza Italia ed il presidente Berlusconi sostengono da tempo, ossia che “la difesa comune europea è fondamentale per la costruzione di un’Europa piu’ pienamente politica, indispensabile per poter competere sulla scena mondiale”, i tempi sono maturi per avviare un pacifico processo politico e istituzionale che conduca agli Stati Uniti d’Europa. È giunto il momento di costruire un nuovo Stato, gli Stati Uniti d’Europa, che sappia dialogare alla pari e con un’unica voce con Usa, Cina e Russia. Una sola politica estera, di difesa, di bilancio, welfare universale e leadership nei diritti. Forza Italia, quale unica vera forza autenticamente liberale ed europeista del panorama politico italiano propugna da tempo questo cambiamento. Oggi, grazie anche all’autorevolezza del presidente Draghi e al governo di unità nazionale, è possibile, coinvolgendo tutte le forze politiche che credono in questo progetto, porre le basi valoriali e politiche per sostenere con forza la nascita degli Stati Uniti d’Europa”. Così il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del Coordinamento di presidenza del partito azzurro.

