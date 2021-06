(AGENPARL) – ven 11 giugno 2021 [Frontespizio.jpg]

Portavoce Ufficio di Staff del Sindaco DOTT. S.D. SCARAFINO

Via Garibaldi n. 6, 70043 Monopoli (BA)

COMUNICATO STAMPA N.5091

11 giugno 2021

In vendita i biglietti del concerto di Annalisa

Disponibili su www.ticketone.it e su www.ciaotickets.com

I biglietti del concerto di Annalisa in programma a Monopoli il 27 luglio sono disponibili a partire da venerdì 11 giugno alle ore 16.00 su www.ticketone.it e su www.ciaotickets.com. Lo comunicano l’Assessore al Turismo Cristian Iaia e quello alla Cultura Rosanna Perricci.

Il concerto di Annalisa, così come quello di Gigi D’Alessio del 26 luglio, si terrà nell’area ex deposito carburanti in via Arenazza nell’ambito del Festival Costa dei Trulli. È una delle cinque tappe del tour estivo “NUDA10 Open Air”, che parte da Roma il 24 giugno, porterà cantante ex Amici a Vigevano,

Sul palco, oltre ai suoi più grandi successi, Annalisa presenterà per la prima volta le canzoni di “Nuda10”, la nuova versione dell’album “Nuda”, certificato ORO con 57 milioni di stream, uscito dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con l’aggiunta di 6 nuovi brani, tra inediti e rivisitazioni, entrato direttamente ai vertici della classifica ufficiale FIMI/Gfk (alla posizione #2).

L’album contiene i brani “Dieci”, certificato platino con oltre 24 milioni di stream totali, “Movimento Lento”, “Eva+Eva”, “Amsterdam” feat. Alfa e due rivisitazioni di brani del passato quali “Alice e il blu” con la produzione di Dorado Inc. e “Il mondo prima di te” con il feat. Di Michele Bravi. Nella versione digitale è presente anche la cover che de “La musica è finita” di Ornella Vanoni, presentata il giovedì sera sul palco dell’Ariston.

Con 7 album all’attivo, 11 Dischi di Platino, 12 Dischi d’oro, 500 milioni di visualizzazioni dei video, Film, trasmissioni televisive, la carriera di Annalisa è costellata di successi tanto da affermarsi come una delle cantautrici più importanti del panorama musicale italiano che vanta anche tante collaborazioni, sia italiane che internazionali.

🔊 Listen to this