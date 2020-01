(AGENPARL) – gio 30 gennaio 2020

30 januari 2020 – 06:00

————————————————————

De gezondheidsministers van Belgi�, Nederland, Luxemburg,

Oostenrijk en Ierland maken zich grote zorgen over de

plannen van Novartis en Avexis om via een loterij te

bepalen welke ernstig zieke kinderen een geneesmiddel

krijgen, nog voordat het op de Europese markt komt.

De

aanpak van dit wereldwijde programma voor vroegtijdige

toegang kent geen precedent en wijkt aanzienlijk af van de

bestaande programma’s voor vroegtijdige toegang.

De ministers – verenigd in het Beneluxa-initiatief –

dringen er bij de farmaceutische bedrijven op aan om

objectieve, medische criteria te hanteren wanneer zij

patiënten vroegtijdig toegang geven tot innovatieve geneesmiddelen.



Farmaceutisch bedrijf Novartis heeft onlangs bij het

Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) een vergunning

aangevraagd om het product Zolgensma®, een geneesmiddel

voor de spierziekte SMA (Spinal Muscular Atrophy), in de

handel te mogen brengen.

In afwachting van het verkrijgen

van deze vergunning wil de farmaceut het geneesmiddel

verloten onder de – vaak jonge – patiëntjes.

Met de

aankondiging van deze aanpak geeft Novartis hoop aan de

ouders van de patiëntjes, maar het bedrijf geeft geen

enkele duidelijkheid over de precieze vorm van het plan

en de juridische kant van een dergelijk systeem.

In hun gezamenlijke verklaring benadrukken de ministers

hun grote bezorgdheid over het organiseren van een soort

loterij voor patiënten die reikhalzend uitkijken naar een

mogelijke behandeling:



“De grote onzekerheid en het gebrek aan transparantie zijn

totaal onaanvaardbaar.

Het bewijst een gebrek aan oprechte

betrokkenheid bij de patiënten.

Het zorgt alleen maar voor

meer leed bij de betrokken families.

Zij krijgen immers

valse hoop.

Het lot van een patiënt laten afhangen van een

loterij zonder medische criteria en tussenkomst van hun

behandelaar, zonder uitzicht te bieden op behandeling aan

degenen die niet geselecteerd werden, is mensonwaardig.

Hier zijn morele waarden uit het oog verloren.

Loterijen

zijn in feite kansspelen en dit model past absoluut niet

bij de gezondheidszorg.”



Het staat ondernemingen uiteraard vrij­­­­­­­­­­­ hun

producten aan patiënten ter beschikking te stellen voordat

een product op de markt is toegelaten en voordat ze

daarvoor worden vergoed.

Maar de betrokken ministers zijn

van mening dat dit altijd in nauwe samenwerking met artsen

moet gebeuren, op basis van objectieve medische criteria

en medische noodzaak.



De ministers van volksgezondheid van het

Beneluxa-initiatief roepen Novartis en AveXis op om hun

systeem voor het bieden van vroegtijdige behandeling aan

Europese patiënten, te herzien.



Verplichting jegens patiënten

De ministers van volksgezondheid van de vijf landen

waarderen de inspanningen van de bedrijven om een

geneesmiddel te ontwikkelen voor deze kwetsbare

patiëntengroep.

Samen met patiënten en voorschrijvers

wachten zij op de definitieve toestemming van het Europees

Geneesmiddelbureau EMA aan deze bedrijven om het product

op de markt te brengen.



De landen hebben alle begrip voor de beweegredenen van

ouders en artsen om mee te willen doen aan een

geneesmiddelenloterij.

Zij vechten voor het leven en

welzijn van hun kinderen en patiënten.

De ministers zijn

voorstander van een op de juiste wijze toegepast programma

voor vroegtijdige toegang waar patiënten baat bij kunnen hebben.



De ministers van het Beneluxa-initiatief zijn het aan

patiënten verplicht om te strijden voor duurzame toegang

tot geneesmiddelen in hun landen.

Zij willen patiënten

betere toegang geven tot hoogwaardige en betaalbare

behandelingen.

Op een eerlijke en verantwoorde manier.



Als deze behandeling voor SMA in Europa wordt goedgekeurd,

zou dit het duurste geneesmiddel ooit worden, met een

geschatte prijs van twee miljoen euro per patiënt.

De

ministers dringen er daarom bij Novartis en AveXis op aan

om in gesprek te gaan met het Beneluxa-initiatief en te

zoeken naar betaalbare en zowel medisch als ethisch

geschikte manieren om dit geneesmiddel te verstrekken aan

alle jonge patiënten die dit nodig hebben.

Colofon

AfzendersMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (kerndepartement)

Thema’sGezondheid en zorg

Wilt u geen persberichten meer ontvangen?Meld u dan nu af





Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is

bestemd.

Indien u niet de geadresseerde bent of dit

bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid

voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met

risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

The State accepts no

liability for damage of any kind resulting from the risks

inherent in the electronic transmission of messages.