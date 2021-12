(AGENPARL) – gio 09 dicembre 2021 [Ministerie van Justitie en Veiligheid]

9 december 2021 – 11:55

Gezamenlijke verklaring over de strijd tegen zware en georganiseerde criminaliteit en hun ondermijnende impact op de samenleving

De ministers verantwoordelijk voor veiligheid en justitie van het Koninkrijk België, de Franse Republiek, Nederland en het Koninkrijk Spanje, verklaren het volgende:

Wij zijn ernstig bezorgd over de fundamentele bedreiging die de zware en georganiseerde criminaliteit vormt voor de waarden en het functioneren van onze samenleving, de veiligheid, het welzijn en de fundamentele rechten van onze burgers en het behoud en het functioneren van de rechtsstaat en van onze economieën.

Georganiseerde criminele netwerken krijgen een steeds vastere voet aan de grond in onze wijken en gemeenschappen, verleiden kwetsbare personen, met name onze jongeren, tot het plegen van criminele handelingen en maken gebruik van de sociaaleconomische tekortkomingen die door andere crises zijn verergerd.

Dankzij financiële middelen vergaard in de internationale handel in illegale verdovende middelen en andere criminele activiteiten kunnen zij hun activiteiten uitbreiden, gebruikmakend van kwetsbaarheden in economische sectoren en juridische mazen en ondersteund door facilitators in de bovenwereld, terwijl zij tegelijkertijd diegenen bedreigen die onze maatschappij helpen beschermen.

Doel en doelstellingen

Deze fundamentele bedreiging moet zoveel mogelijk worden ingedamd en teruggedrongen. We streven naar samenwerking als coalitie om de strijd tegen zware en georganiseerde criminaliteit te versterken, met inbegrip wat betreft de impact van deze criminaliteit op onze samenlevingen, de legale economie en op de Europese Unie als geheel.

We willen ons inzetten om samen te werken aan een brede en multidisciplinaire aanpak om criminele netwerken en verdienmodellen te verstoren en terug te dringen, criminelen op te pakken en te veroordelen en om hun bezittingen in beslag te nemen en te ontnemen.

Onze inspanningen zullen zowel preventieve als repressieve maatregelen betreffen, die de weerbaarheid van maatschappelijke actoren tegen druk vanuit de criminaliteit vergroten, de rechtsstaat effectief handhaven en onze fundamentele rechten en cyberveiligheid beschermen.

Gezien het feit dat de internationale handel in illegale verdovende middelen de grootste criminele markt is, gelet op de belangrijke kwetsbaarheden in de financiële en logistieke sectoren, en gelet op het misbruik van technologieën en innovaties voor criminele doeleinden, zullen wij met name aandacht besteden aan het:

– voorkomen en bestrijden van georganiseerde drugscriminaliteit in samenwerking met andere landen van herkomst en doorvoer en met internationale partners;

– vergroten van de weerbaarheid van logistieke knooppunten en processen, zoals zeehavens, luchthavens en postdiensten, tegen misbruik, corruptie en criminele infiltratie;

– opsporen, verstoren en terugdringen van criminele geldstromen, betreffende wederrechtelijk verkregen voordeel en het strafbaar verplaatsen van legaal vermogen, en het in beslag nemen en ontnemen van criminele vermogensbestanddelen; en

– omgaan met en gebruik maken van technologie en innovaties, met het oog op het opsporen, voorkomen en aanpakken van zware en georganiseerde criminaliteit en hun ondermijnende impact, waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan de digitale wereld.

Onze acties zullen gebaseerd zijn op een informatiegestuurde en empirisch onderbouwde aanpak, rekening houden met grondrechtelijke vereisten, de wettelijke verantwoordelijkheden van de diverse betrokken partijen en met de bestaande kaders en mechanismen voor internationale en EU samenwerking. Ze zullen in de gezamenlijke strijd tegen zware en georganiseerde criminaliteit en hun ondermijnende impact, ook gericht zijn op het versterken van de multilaterale en EU inspanningen die reeds gedaan worden en op het voorkomen van overlapping met reeds ondernomen maatregelen.

Nadere details over de belangrijkste gebieden en methoden van samenwerking die we beogen staan vermeld in de Bijlage die bij deze verklaring is gevoegd.

Tot slot, als wij niet met grote vastbeslotenheid werk maken van het tegengaan van de dreiging van zware en georganiseerde criminaliteit, zal de criminele druk toenemen en zullen alle delen van de samenleving daar mee te maken krijgen. Vastberaden zullen we gezamenlijk optreden, in samenwerking met onze partners, om onze democratische waarden, rechtsstaat, de veiligheid van onze burgers en het goede functioneren van onze economieën te waarborgen.

Uitgebracht op 9 december 2021,

De minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing van het Koninkrijk België

Mevrouw Annelies Verlinden

De minister van Justitie en de Noordzee van het Koninkrijk België

De heer Vincent Van Quickenborne

De minister van Binnenlandse Zaken van de Franse Republiek

De heer Gérald Darmanin

Garde des Sceaux, de minister van Justitie van de Franse Republiek

De heer Éric Dupond-Moretti

De minister van Justitie en Veiligheid van Nederland

De heer Ferd Grapperhaus

De minister voor Rechtsbescherming van Nederland

De heer Sander Dekker

De minister van Binnenlandse Zaken van het Koninkrijk Spanje

De heer Fernando Grande-Marlaska Gómez

