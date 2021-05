(AGENPARL) – lun 24 maggio 2021 Gettiamo la maschera… e facciamo la differenziata

Parte oggi all’istituto comprensivo “Margherita Hack” di Montemurlo una settimana dedicata al rispetto ambientale. Tra le varie iniziative c’è anche “Puliamo Montemurlo”, passeggiate per insegnare il rispetto degli spazi pubblici della città

Paladini del decoro e del rispetto ambientale crescono. All’istituto comprensivo “Margherita Hack” di Montemurlo è partita oggi, 24 maggio, una settimana dedicata al rispetto dell’ambiente e al corretto conferimento dei rifiuti, un’iniziativa realizzata dalla scuola con il Comune di Montemurlo e Alia spa.

I comportamenti più corretti per fare bene la raccolta differenziata dei rifiuti, e soprattutto per non sporcare la città e l’ambiente che ci circonda, infatti, si imparano fin da piccoli sui banchi di scuola. È così che nasce “Gettiamo la maschera facciamo la differenziata”. Ormai da un anno siamo costretti, per difenderci dal virus, a indossare le mascherine chirurgiche o le ffp2, ma non tutti hanno ancora capito come smaltirle correttamente o peggio ancora, trovano normaleabbandonarle in giro nell’ambiente o per la città. Secondo alcune statistiche, a livello globale vengono utilizzate mensilmente circa 129 miliardi di mascherine (ossia 3 milioni al minuto) e 65 miliardi di guanti usa e getta.Ecco così l’idea di collocare in ogni scuola primaria e alle medie “Salvemini- La Pira” del comprensivo Hack dei bidoni dedicati esclusivamente alla raccolta delle mascherine, contenitori chesaranno utilizzati dagli studenti per gettare le proprie mascherine:« Una semplice iniziativa che ha l’obbiettivo di sensibilizzare gli studenti al corretto smaltimento delle mascherine nei rifiuti indifferenziati – spiega l’assessore all’ambiente, Alberto Vignoli – Purtroppo si trovano tante mascherine disperse nell’ambiente, rifiuti dannosi per l’ambiente. Le mascherine, infatti, sono molto inquinanti, rilasciano residui plastici e altri metalli pesanti. Inoltre, sono nocive e, spesso letali, per la fauna selvatica. È quindi importante fin da piccoli imparare che la maschera va gettata nell’indifferenziata e magari portare a casa il messaggio».

L’altra importante iniziativa a carattere ambientale che coinvolgerà gli studenti montemurlesi è “Puliamo Montemurlo”, che consiste nel dedicare un’ora alla pulizia del territorio della città, a piazze, giardini e strade. Anche queste iniziative sono organizzate con la collaborazione di Alia Servizi Ambientali che durante tutta la settimana sarà presente con un proprio rappresentate agli eventi e si occuperà della fornitura dei materiali per la pulizia (sacchi, guanti, pinze ecc..).

Questa mattina il primo gruppo di studenti della 3A della scuola primaria “Hack” di Bagnolo hanno pulito il giardino Erasmo Meoni, la 3 B si è occupata divia Pietro Micca, via Labriola, Piazza Bini, mentre la 3C ha lavorato sullapista ciclopedonale di via Montalese fino a villa Parugiano. Mercoledì 26 maggio, invece, saranno gli alunni della primaria “Anna Frank” di via Maroncelli ( classi 3 A, 4A e 4B) a pulire la frazione di Oste (via Balducci, via Oste, via San Babila e giardini Gandhi). Chiudono la settimana dedicata all’ambiente, giovedì 27 maggio, gli studenti delle classi 3 A, 3B, 3C della scuola primaria “Alberto Manzi” di Montemurlo che puliranno via Matteotti, via Indipendenza, piazza della Libertà, via Montalese, via Fermi, via Fornacelle e il giardino il Piccolo Principe.

Fabiana Masi

🔊 Listen to this