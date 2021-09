(AGENPARL) – mar 07 settembre 2021 Understanding COVID-19 safety at the workplace is important for both employers and employees. Get guidance from OSHA.

Take Steps to Prevent Spreading COVID-19 at Work

Currently, many workplaces are operating in person or making plans to return. Whether you’re an employer or employee, there are steps you can take to help reduce the spread of COVID-19 when you go back to work. The Occupational Safety and Health Administration (OSHA) offers guidance for all workers, whether they’ve received the COVID-19 vaccination or not.

Protect your workplace with OSHA’s tips covering:

– Vaccines

– Testing

– Social distancing

– Face coverings and masks

– Employee safety training

– Cleaning/disinfecting

[Protect Your Workplace From COVID-19](https://connect.usa.gov/e3t/Btc/I1+113/c3nsC04/VWLQ066_wVZkW2ShMPj2k7fn2W4bWRWk4xb0sYN5SJSmV5VfgNV3Zsc37CgCCCW5dZr_f7J_y_HVkSjqx87YN-MW5MY0nx4lhhmwW5gN0Ly3KpwJhW5zCMdN83w_dxW422lG_4gK_NXW8ccx4m6vsm3CW1rVlf3694bM4W2FJR0Z8Qy9QxW2Sw8z87RnMxDW1827kV6s1Mt1W4H8VVB8xTf3VW6xhD_66nHnF8W2QHVN71lJGMvW24NMSy3VcywKW5HYs_N1QXrT3W1xKsbv1c4MjWW5njcwY4RczqcW3TXDwN51LvPYN2ML2FJCQ0BJW58vV-k1D1P-6W1RMgxG5XvS_TW8FYbtv22fddkW6mlBn73MZkWsW3xb33218BP6MW103D2l5Q4Qn0W2T-0Jb7krK8DW4NC7Ch7HG4qGW6S1HDS7WZj8zW6F2ZQT9jcyYmW6NbmXM4CnHGmW7Cm_B51ShnYXW8385Q86ycw_nW109PCW8YQTydW3h4Ps062Jbs9W39lzNb3x1RgpW2tmdbQ5JYRwNW2vySyx8dHv-VW8Vz7hx6d8TkwN1P9X5HPHnhKW1Npfb92wdNl3W7tsrBR39bTZKW63NYKF1s9pnWW170W0-6jRs5c3kyQ1)

