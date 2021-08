(AGENPARL) – mer 04 agosto 2021 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Gestore Bar Alghero: Fiano (Pd), tutti condannino scelta indegna

“La scelta del gestore del bar di Alghero di esporre la stella di David all’ingresso del suo locale in segno di protesta contro il green pass fa raggelare e ci riporta al momento più buio della nostra storia. Una indegnità che deve essere da tutti condannata. Ancora un esempio che dimostra come serva tenere alta la guardia contro ogni rigurgito di antisemitismo, intolleranza e razzismo. Quella stella deve essere immediatamente rimossa nel rispetto di milioni di morti e di vittime che hanno subito violenze inaudite. Mai dimenticare e mai confondere il dissenso in un paese democratico con la violenza assassina delle dittature del Novecento”.

Lo dichiara il deputato democratico Emanuele Fiano, della presidenza del Gruppo

Roma, 4 agosto 2021

