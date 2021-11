(AGENPARL) – mar 23 novembre 2021 Già convocata anche la seduta ordinaria di martedì 30 novembre.

GESTIONE STRATEGICA E RIGENERAZIONE URBANA: SE NE PARLA GIOVEDI’ IN UN NUOVO CONSIGLIO COMUNALE APERTO

Giovedì 25 novembre, è convocato a Bellaria Igea Marina un nuovo Consiglio Comunale in seduta aperta, a una settimana da quello che ha visto relazionare il Presidente Tonino Bernabè e il Direttore Generale di Romagna Acque in merito a gestione delle risorse ambientali e transazione ecologica.

L’appuntamento di questo giovedì – prima convocazione alle 19.45, seconda convocazione alle 20.30 – vedrà presenti l’Amministratore Unico di Anthea S.r.l., Arch. Andrea Succi, ed il Direttore Generale della società, Ing. Tommaso Morelli. Sul tavolo, le attività di Anthea ed il sul ruolo della società, in qualità di partner strategico nella gestione della città futura ed in particolare sul tema della rigenerazione urbana. Consiglio Comunale che si svolgerà con modalità analoghe a quelle della scorsa settimana: con obbligo di green pass per chi parteciperà in presenza e con la possibilità di seguirlo in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Bellaria Igea Marina.

Si anticipa sin da ora la convocazione anche del successivo Consiglio Comunale, in questo caso in seduta ordinaria, per martedì 30 novembre. L’aula si riunirà in prima convocazione alle 19.45 o in seconda convocazione alle 19.30, discutendo il seguente ordine del giorno: 1 – Comunicazioni del Presidente; 2 – Variazione al Bilancio di previsione 2021-2023 e al Documento Unico di Programmazione; 3 – Odg proposto dal Consigliere A. Silvagni in ordine a “via San Giuseppe, messa in sicurezza e realizzazione di pista ciclabile”, discussione e votazione; 4 – Interpellanze. La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sul sito istituzionale [www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it](http://www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it/).

