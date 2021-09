(AGENPARL) – dom 26 settembre 2021 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Germania: Serracchiani (PD), Sinistra riformista più forte in Europa

“Con il grande risultato della Spd, dopo la recente vittoria del Partito laburista in Norvegia, la sinistra riformista coglie un nuovo successo in Europa, un segnale evidente di un cambiamento di clima. C’è bisogno di più solidarietà, più giustizia sociale, più eguaglianza, più tutela per i fragili, i dimenticati, le donne e i giovani. E di una visione che fondi lo sviluppo sulla sostenibilità sociale e ambientale. Questa è la missione del Pd. La proposta convintamente europeista interpretata da Scholz, protagonista di questa stagione all’insegna della solidarietà, della cooperazione, della ideazione di strumenti come il NgEu, farà compiere all’Ue passi importanti nella costruzione di una vera casa comune europea”.

Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera.

Roma, 26 settembre 2021

