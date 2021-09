(AGENPARL) – dom 26 settembre 2021 Germania: Rojc (Pd), ora serve capacità di mediazione

“L’ottimo risultato dei socialisti e l’ampia maggioranza attribuita alle forze europeiste sono segnali positivi anche rispetto alle ambizioni delle destre e dei sovranismi. Ora da parte dei partiti servirà grande capacità di mediazione per costituire un Governo in tempi coerenti con le esigenze dell’agenda europea. Non possono aspettare le grandi sfide della difesa comune, di una transizione climatica e di una maggiore integrazione sui temi del lavoro e della sanità”. Lo afferma la senatrice Tatjana Rojc (Pd), componente della commissione Affari esteri di Palazzo Madama, commentando le proiezioni del voto in Germania.

🔊 Listen to this