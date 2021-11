(AGENPARL) – Roma, 28 novembre 2021 – La Germania ha dichiarato domenica di aver rilevato un totale di tre casi della nuova variante del coronavirus Omicron dopo che è stata confermata una sospetta infezione nello stato occidentale dell’Assia.

“Il sequenziamento ha confermato il risultato: il caso sospetto che è stato reso pubblico ieri mattina è la variante Omicron”, ha scritto su Twitter Kai Klose, ministro degli affari sociali dello stato dell’Assia.

Update: Die Sequenzierung hat das Ergebnis bestätigt – bei dem gestern Morgen bekanntgegebenen Verdachtsfall handelt es sich um die #Omicron-Variante. @CiesekSandra https://t.co/gRQurwhKTe — Kai Klose (@StM_Klose) November 28, 2021

Sabato ha detto che un sospetto caso di Omicron è stato trovato in un passeggero in arrivo dal Sudafrica in Assia, sede dell’aeroporto di Francoforte, uno degli hub aerei più trafficati d’Europa.

Sabato, i funzionari sanitari dello stato meridionale della Baviera hanno rilevato due casi della variante Omicron.

Le restrizioni ai viaggi aerei dal Sudafrica sono entrate in vigore domenica dopo che è stato classificato come area di variante del virus. Ciò significa che le compagnie aeree possono far volare solo tedeschi in Germania dal Sudafrica e anche coloro che sono vaccinati devono trascorrere 14 giorni in quarantena.

Unsere Frankfurter #Virologie mit @CiesekSandra ist in dieser Pandemie wahnsinnig wertvoll: Ganz herzlichen Dank allen für diese sehr enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit – immer wieder! #omicron https://t.co/GVTYUGC4eb — Kai Klose (@StM_Klose) November 28, 2021