(AGENPARL) – lun 20 settembre 2021 In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2021, Palazzo Reale

di Genova è lieto di presentare alla cittadinanza gli appuntamenti che

ospiterà in entrambe le sue sedi.

MUSEO DI PALAZZO REALE

FOLK SONGS

Sabato 25 settembre 2021, ore 20.10

Nel Salone da Ballo di Palazzo Reale, alle ore 20.15 di sabato 25 settembre

2021, si terrà il concerto FOLK SONGS per chitarra e voce.

Le interpreti – Ljuba Bergamelli, soprano e Sara Collodel, chitarra –

proporranno un programma di grande interesse:

J.Rodrigo (1901-1999)

Tre Canzoni spagnole. En Jerez de la frontera, Adela, De ronda

F.G.Lorca (1898-1936)

Anda, Jaleo Zorongo, El cafe de Chinitas, La Tarara

H.Villa-Lobos (1887-1959)

Modihna, Bachianas brasileiras n.5

H.Villa-Lobos

Studio per chitarra sola

L.Almeida (1917-1995)

Azulao Modihna

E.Cordero (1946)

Madrugada

Pixinguihna (1897-1973)

Carinhoso

A.C. Jobim (1927-1994)

Insensatez, Eu sei que vou te amar

La prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento posti al numero

La partecipazione è subordinata al controllo del Green Pass

Il biglietto di ingresso è di 1 euro.

SABATO 25 SETTEMBRE 2021, ore 17.15 / 19.15

PATRIMONIO CULTURALE: TUTTI INCLUSI!

Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola e Museo di Palazzo Reale

Sabato 25 settembre 2021, in occasione delle Giornate Europee del

Patrimonio dedicate quest’anno al tema dell’accessibilità e dell’inclusione,

Palazzo Reale e le Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola invitano le persone

con difficoltà uditive a venire a provare, in situ, la serie di video in LIS,

preparati durante i mesi di lockdown e presentati online in occasione della

Giornata Internazionale per i diritti delle persone con disabilità.

Questi contributi, ideati dal Servizio Educativo e realizzati con la

collaborazione di Nadia Priskic interprete di lingua dei segni italiana, sono

scaricabili sui propri smartphone tramite agili QR Code, divenendo un

supporto concreto e immediato durante la visita in presenza ai palazzi e,

all’occorrenza, utilizzabili anche da remoto.

Oltre alla storia delle due dimore, i video raccontano la ricchezza delle

collezioni, delle loro specificità, svelano miti, allegorie, soffermandosi anche

su alcuni dei capolavori più celebri e celebrati come il ritratto di Caterina

Balbi Durazzo di Van Dyck o l’Ecce Homo di Antonello da Messina.

L’appuntamento è per le 17.15 a Palazzo Spinola per concludersi, intorno alle

19.15, a Palazzo Reale.

È previsto il servizio di interpretariato il LIS.

La partecipazione è vincolata al possesso del Green Pass.

MOSTRE IN CORSO

DIARIO DI UN DESIGNER.

SESSANTANOVE GIORNI NEL SEGNO DI VITO NESTA

Genova, Palazzo Reale

PROROGATA FINO A SABATO 30 OTTOBRE 2021

È con grande piacere che si annuncia la proroga della mostra Diario di un

designer. Sessantanove giorni nel segno di Vito Nesta, a cura

di Alessandro Valenti e Luca Parodi. Ci sarà ancora un mese per visitare la

prima esposizione del museo dedicata a un designer contemporaneo,

organizzata in collaborazione con il Dipartimento di Architettura e

Design dell’Università di Genova.

Il percorso si snoda attraverso tracciati paralleli che mostrano il lavoro del

designer in due distinte modalità espositive che ripercorrono, da un lato, il

vissuto durante i giorni del lockdown e, dall’altro, omaggiano la dimora

genovese attraverso oggetti e arredi contemporanei messi in dialogo con i

pezzi storici del museo.

La prima modalità è installativa. Nella Galleria degli Specchi, un tavolo –

che è anche una metafora della tavola apparecchiata – raccoglie cento piatti

creati nei sessantanove giorni di isolamento trascorsi in casa, usando la

ceramica come le pagine di un diario.

Il tema dell’esperienza è il fulcro della narrazione: nei piatti in mostra

prendono forma, in una moltitudine di motivi compositivi, le sensazioni e gli

stati d’animo di quelle giornate solitarie, i ricordi riaffiorati per caso, i piccoli

cambiamenti quotidiani osservati dalla finestra.

Si delinea un forte rapporto con il tempo, da una parte monotono che

sembra non scorrere, dall’altra quasi regalato, che permette

un’introspezione che trova nel disegno la propria manifestazione. Il risultato

è un mondo figurativo, a tratti astratto, in cui l’immaginato si trasforma in

reale e viceversa, un luogo in cui gli echi di popolazioni lontane, bellezze

ancestrali, nature selvagge e città chiaroscurali si relazionano con il rigore di

prismi e geometrie grafiche e con l’antico mistero raffigurato su monete e

carte da gioco.

La seconda modalità espositiva è mimetica e vede il segno di Vito

Nesta infiltrarsi tra le stanze del museo, dando vita a un sottile gioco di

rimandi e mimesis. L’esperienza si snoda lungo le sale finemente decorate di

stucchi e affreschi, dove l’osservatore si trova inconsapevolmente a ricercare

e scoprire gli oggetti realizzati dal designer.

Sono presenti in mostra il tavolo progettato per la mostra e realizzato

da Studio F, i pouf in tiratura limitata e le due panche pezzi unici, prodotte

da Tappezzerie Druetta e foderate con tessuti fuori collezione

di RUBELLI, che entrano a far parte degli arredi del Museo, il

tappeto Turquerie disegnato per Les-Ottomans, i vasi in ceramica Grand

Tour realizzati per la mostra Musica da viaggio. Vito Nesta nelle stanze di

Giuseppe Verdi del 2019, i vasi in vetro presentati quest’anno con

l’azienda Effetto Vetro.

Fammi più grande

Incontro-scontro con i volti del potere

Associazione San Marcellino ONLUS – Gallerie Nazionali di Palazzo

Spinola

FINO A DOMENICA 26 SETTEMBRE 2021

Fino a domenica 26 settembre è possibile scoprire la mostra “Fammi più

grande. Incontro-scontro con i volti del potere”, l’esposizione è ospitata

negli ambienti storici della Galleria Nazionale di Palazzo Spinola ed è frutto di

un progetto più ampio, denominato “Open Vicoli”, finanziato dalla

Compagnia di San Paolo e iniziato nel 2019.

La mostra, nata dalla collaborazione tra le Gallerie Nazionali di Palazzo

Spinola e l’Associazione San Marcellino, mette in dialogo le opere

realizzate dal suo laboratorio di pittura con gli antichi ritratti conservati

nella dimora di Pellicceria e realizzati dai maggiori artisti italiani ed europei

del Seicento e del Settecento.

Lo scopo è quello di riflettere sul confronto, ironico e giocoso, tra le antiche

effigi volute dai nobili genovesi per ostentare il proprio ruolo nella società e

quelle realizzate da chi, purtroppo, spesso ne viene confinato ai margini. I

dogi e gli aristocratici genovesi, infatti, si facevano ritrarre per mostrare a

tutti lo status sociale che rivestivano. Non gli interessava un ritratto che

descrivesse i loro pensieri o il loro vero carattere, ma desideravano che

fossero evidenti la ricchezza e il potere che avevano nella società. Anzi,

volevano fare in modo che questo peso sociale fosse sempre ben evidente, in

una sorta di gara fra nobili per chi contava di più.

Oggi ci confrontiamo con questi personaggi che attraverso gli antichi quadri,

dai quali ci osservano con sguardo severo, volevano apparire sempre “più

grandi”. Il nostro punto di vista è distante, guardiamo le cose dal basso, ma un

po’ tutti, in effetti, vorremmo essere visti più grandi di quello che siamo. Da

questo incrocio di sguardi dall’alto e dal basso sono emerse delle

suggestioni che hanno portato, leggendo con ironia le differenze rispetto

all’oggi, alla nascita di opere originali.

Le sale della dimora storica ospitano così una serie di opere realizzate

nell’ambito del laboratorio di pittura di San Marcellino che dialogano con gli

spazi del museo, in un gioco di rimandi sul significato del ritratto colto nella

distanza fra ciò che si è e come si appare.

La tavola degli sposi

Albina Carlevaro e Gian Battista Figari, 1887

Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola

FINO A DOMENICA 10 OTTOBRE 2021

Ancora per pochi giorni, a Palazzo Spinola, è possibile ammirare la

sontuosa tavola imbandita legata al matrimonio di Albina Carlevaro con

Gian Battista Figari celebrato nell’ottobre del 1887 a Genova nella

Basilica di Santa Maria delle Vigne.

Del tenore di vita della giovane coppia, appartenente alla società

genovese alto borghese di fine Ottocento, è indicativa la ricchezza della

tavola di cui, nella sala da pranzo della dimora di Pellicceria, viene

proposta l’apparecchiatura.

Ne è protagonista il monumentale servizio di piatti, oltre 250 pezzi,

marcato “Ashwurth Bros. Hanley Primavesi & sons, Cardiff “, una ditta

attiva tra il 1850 e il 1915 con sedi a Cardiff e Swansea, città costiere del

Galles, e la posateria in argento con incise le iniziali dello sposo “G B F”

ordinata a Genova alla “Fabbrica e Deposito di Argenteria ed Oreficeria

di Pasquale Pisano & Figli”, che aveva sede in Contrada San Vincenzo a

Porta Romana n. 27.

Completa ogni coperto il ricco servizio di bicchieri con decori in oro e il

centrotavola in cristallo e bronzo di Baccarat, la prima manifattura di

cristallo di Francia, acquistato durante il viaggio di nozze a Parigi, tappa

fondamentale per la mondanità e lo shopping.

Di quel matrimonio si presenta anche l’elegante vestito della sposa,

messo in posa dalla costumista Camilla Ruffini, composto da una gonna

decorata con drappeggi, pannelli sovrapposti e bande in seta e da un

corpetto steccato, con collo montante e maniche lunghe, da cui si

dispiega una coda di media lunghezza. La preziosità dell’abito è data

dalla stoffa in seta marezzata color avorio con cui è totalmente realizzato

e giunto in ottime condizioni di conservazione.

Non essendo stato possibile risalire a note di spesa o documenti

archivistici similari relativi alla commissione dell’abito, e non essendo

presente in nessuna parte del vestito alcuna etichetta indicante il nome

della sartoria realizzatrice, è possibile soltanto ipotizzare una manifattura

genovese.

In ogni caso, l’abito si inserisce nei canoni estetici della fine degli anni

Ottanta dell’Ottocento, come è possibile notare accostandone la linea a

quella di altre vesti nuziali conservate in prestigiose collezioni tessili, ad

esempio un modello del 1888 di Charles Frederick Worth, l’inventore del

concetto di haute couture, conservato al Kyoto Costume Institute, che

presenta la medesima scelta dei tessuti, seta color avorio e tulle di seta,

oltre alla medesima linea strutturale in cui il volume principale della

gonna è ancora sulla parte posteriore, ma ridimensionato e semplificato.

Di seguito si specificano gli orari di apertura dei due musei per l’intero

week end:

Museo di Palazzo Reale

Sabato 25 settembre: 9.30/22.00 (dalle 19 alle 22 ingresso al prezzo speciale

di 1 €)

Domenica 26 settembre: 10.00/18.00

Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola

Sabato 25 settembre: 9.30/22.00 (dalle 19.00 alle 22.00 ingresso al prezzo

speciale di 1 €)

Domenica 26 settembre: 10.00/18.00

