Trieste, 12 giugno

di atterraggio di Bordano conferma il gemonese nel ruolo di polo

mondiale del parapendio. La nostra gente sa dare risposte alle

opportunità che il territorio offre, perseguendo vocazioni, anche

nuove, suggerite dalla natura e dal paesaggio, e interpretandole

a vantaggio di tutta la comunità”.

Con queste riflessioni l’assessore regionale alle Finanze Barbara

Zilli si appresta a partecipare all’inaugurazione della nuova

struttura che sorge a Bordano, in via Campo Sportivo, a cura

dell’Asd Volo Libero Friuli, in programma alle 20.30.

L’evento è in concomitanza con l’inizio del “Polish open 2021”,

manifestazione di parapendio cross country che vede al decollo

dal monte Cuarnan piloti di tutto il mondo e che rappresenta uno

degli eventi proposti nell’ambito di una fitta serie di

competizioni.

“Il campionato del mondo assoluto Acromax in programma nei cieli

del lago dei Tre Comuni dal 6 luglio – ha osservato Zilli – sarà

solo la punta di diamante di un movimento che attorno al progetto

Sportland ha visto l’impegno delle amministrazioni, degli

organizzatori e degli sportivi. In questo caso il volo diventa

una combinazione fortunata di adrenalina, libertà ed

ecompatibilità e lo spettacolo della natura e dell’abilità

emoziona chi è nato in questi luoghi e chi comincia a conoscerli

e a innamorarsene. Ma alle spalle di un incanto come planare

sfruttando la sola forza dell’aria – ha concluso l’assessore – ci

sono idee chiare, organizzazione e perseveranza, che sono alla

radice del nostro temperamento”.

