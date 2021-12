(AGENPARL) – mar 07 dicembre 2021 [Rijksoverheid]

Geloofsbrieven ambassadeurs Bolivia, Ierland en Qatar

7 december 2021 – 10:45

RVD, nr. 351

Zijne Majesteit de Koning zal woensdagochtend 8 december op Paleis Noordeinde in Den Haag ter overhandiging van hun geloofsbrieven achtereenvolgens ontvangen de ambassadeur van de Plurinationale Staat Bolivia, Z.E. Roberto Calzadilla Sarmiento, de ambassadeur van Ierland, Z.E. Brendan Gerard Rogers en de ambassadeur van de Staat Qatar, Z.E. Nasser Ibrahim Allenqawi.

De ambassadeurs worden opgehaald en begeleid door een kamerheer van de Koning. De Koning stelt daartoe aan elke ambassadeur een galarijtuig ter beschikking en, indien van toepassing, een zogenoemd blauw rijtuig voor de ambassadestaf. De rijtuigen worden getrokken door twee paarden. Het galarijtuig wordt voorafgegaan door twee bijrijders in galatenue. Voor en achter elke stoet rijden twee ruiters van de Bereden Marechaussee in ceremonieel tenue. Het kledingvoorschrift voor de ambassadeurs is jacquet of nationale dracht.

Bij Paleis Noordeinde staan een erewacht en een militaire kapel opgesteld. De erewacht bestaat uit een commandant en twee detachementen van het Commando Landstrijdkrachten. De muziek wordt verzorgd door de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso. Bij de achterzijde van het Paleis staat een dubbelpost in ceremonieel tenue van de Koninklijke Marechaussee. Na een eresaluut van vier roffels en het volkslied van het land van de ambassadeur, volgt een inspectie van de erewacht, waarna de ambassadeur met gevolg binnentreedt. Bij het vertrek van de ambassadeur krijgt deze opnieuw vier ereroffels.

Bij de overhandigingen worden de richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen: het militair ceremonieel is aangepast. De geloofsbrieven worden niet rechtstreeks aan de Koning overhandigd, maar door de ambassadeur op een tafel geplaatst.

Mededeling aan redacties (niet voor publicatie)

Aankomst van de stoeten bij Paleis Noordeinde:

09.25 uur : Ambassadeur van de Plurinationale Staat Bolivia

10.10 uur : Ambassadeur van Ierland

10.55 uur : Ambassadeur van de Staat Qatar

Overhandiging geloofsbrieven:

09.30 uur : Ambassadeur van de Plurinationale Staat Bolivia

10.15 uur : Ambassadeur van Ierland

10.55 uur : Ambassadeur van de Staat Qatar

Beeld verkrijgbaar via de Nederlandse beeldbanken.

Rijksvoorlichtingsdienst

🔊 Listen to this