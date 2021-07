(AGENPARL) – dom 25 luglio 2021 Gelmini: referendum su vaccini vinto da pro-vax, green pass ci riconsegna libertà

“Ma quale freno più grande alla libertà ci può essere della stagione – che pure abbiamo vissuto – dei lockdown? O del coprifuoco? Vogliamo tornare a quel periodo? Combattere e sconfiggere la pandemia ci riconsegnerà la libertà”.

Così Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, in un’intervista a “il Giornale”, rispondendo ad una domanda sul green pass.

“Il messaggio di Draghi è stato correttissimo e infatti le prenotazioni per i vaccini si stanno impennando. Il referendum sui vaccini l’hanno vinto largamente i pro-vax. I capigruppo Occhiuto e Bernini hanno chiesto ai parlamentari azzurri di dotarsi di green pass: Forza Italia è saldamente attestata su questa linea.

Il Covid ha sottoposto ad uno stress test anche la politica: il tempo della propaganda lascia lo spazio a chi sa governare e a chi sa trovare soluzioni”.

“I governi si giudicano dai risultati. E il nostro esecutivo in pochi mesi ha invertito tutte le curve negative: quella della pandemia, quella della crisi economica e quella della considerazione del nostro Paese in Europa e nel mondo. Sta facendo il lavoro per il quale si è insediato: dopodiché è chiaro che le divisioni restano”.

“Ora il nostro compito è portare il Paese fuori dalla crisi. C’è chi, come Forza Italia, lo interpreta con competenza e convinzione ogni giorno e chi, ogni tanto, strizza l’occhio alle tifoserie.

Ma noi nel Dna abbiamo la difesa dell’interesse dell’Italia: ce lo ha insegnato il presidente Berlusconi, che è stato il primo sostenitore di questo esecutivo”.

Fabrizio Augimeri

