(AGENPARL) – ven 10 luglio 2020 GELMINI: PAROLE PRODI? TARDIVE, FI NON LO VOTERÀ AL COLLE

“Le parole di Prodi su Berlusconi? Non ci fanno né caldo né freddo. Non entreremo in maggioranza e non abbiamo bisogno di ‘patenti’ da parte di nessuno, figuriamoci da parte di Prodi. Vogliamo solo rettificare un particolare apparentemente marginale. Il Presidente Berlusconi non è diventato saggio con l’età. Lo era anche prima. Forse il fenomeno sta accadendo a Prodi, ma questo non ci fa cambiare parere su di lui. Non lo abbiamo votato per il Quirinale sette anni fa, non lo faremo neanche fra due anni”.

Così Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un’intervista a “Il Dubbio”.

“La stima fa sempre piacere, anche se arriva con qualche anno di ritardo. Ci interessa comunque molto di più la stima degli italiani. Né Prodi né altri leader del centro-sinistra possono destabilizzare la nostra coalizione: siamo l’unica vera alleanza politica che è in campo in questo momento in Italia. Siamo candidati a tornare al governo. Non credo che Salvini o Meloni siano turbati…”.

I malpensanti pensano che possa essere un avvicinamento per cercare la quadra in vista della nomina del capo dello Stato. Lei cosa ne pensa? “Che sono fantasie velleitarie. Il capo dello Stato c’è si chiama Mattarella e il suo mandato scadrà fra un anno e mezzo”.

