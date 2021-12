(AGENPARL) – mer 15 dicembre 2021 Gelmini: italiani all’estero forza motrice degli Stati che li ospitano

“La portata umana, culturale e professionale della presenza italiana all’estero, come ha ricordato il presidente Mattarella, ‘è di valore inestimabile nell’ambito di quel soft-power che consente di collocare il nostre Paese tra quelli il cui modello di vita gode di maggior attrazione e considerazione’”.

Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, intervenendo all’assemblea plenaria della Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome e il Consiglio generale degli italiani all’estero (Cgie).

“Gli italiani all’estero non solo si contraddistinguono ovunque come una importante forza motrice nei tessuti sociali ed economici degli Stati che li ospitano, ma sono portatori di un’identità riconoscibile attraverso cui circola e viene rappresentata la cultura italiana nel mondo, e con essa la capacità dell’Italia di creare influenza attraverso l’eccellenza dei suoi brand e dei suoi prodotti, l’autorevolezza del suo sapere, il fascino di una civiltà millenaria”.

Fabrizio Augimeri

🔊 Listen to this