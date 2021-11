(AGENPARL) – sab 27 novembre 2021 GECT GO, PETTARIN (CORAGGIO ITALIA): BENE VOLONTÀ DI CORMONS DI MAGGIORE COLLABORAZIONE

“Il GECT GO è sempre più un modello di cooperazione transfrontaliera, che offre opportunità importantissime non solo per i tre Comuni che ne fanno parte (Gorizia, Nova Gorica e Šempeter-Vrtojba), ma anche per i territori circostanti. Penso a tutta l’ex Provincia di Gorizia e la volontà di Cormòns di instaurare una maggiore collaborazione con il GECT ne è testimone. Tutto il Collio, anche in ottica di Gorizia Nova Gorica Capitale Europea della Cultura 2025, rappresenta una bellissima cartolina per chi non conosce queste terre e per chi le visiterà per la prima volta. Una collaborazione dal punto di vista turistico, culturale ed economico non solo può generare un effetto moltiplicatore, ma può contribuire a diffondere la logica della cooperazione transfrontaliera e, perché no, portare alla creazione di un nuovo GECT Collio-Brda”.

