(AGENPARL) – mer 26 maggio 2021 Comando Generale della Guardia di Finanza

Reparto

Comunicazione

Relazioni Esterne

fficio

tampa

00162

Roma, Viale XXI Aprile

Telefono +

COMUNICATO STAMPA

IL MINISTRO

DI MAIO

IN VISITA QUESTA MATTINA AL COMANDO

NERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Roma, 26 maggio 2021

Ministro degli

Affari Esteri e

della Cooperazione I

nternazionale

Luigi Di Maio

, ha fatto visita questa mattina al Comando Generale della Guardia di Finanza.

Ad accoglierlo, il

Comandante Generale, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana

, il Comandante in

Seconda, Gen. C.A.

Giuseppe Vicanolo

il Sottocapo di Stato Maggiore, Gen. D. Francesco

Greco.

Dopo aver reso omaggio alla Bandiera di Guerra

del Corpo

alla presenza del Comandante

Generale

il Ministro

ha incontrato, presso il Salone d’

Onore della Caserma “Piave” di V

iale XXI

Aprile, una rap

presentanza di Ufficiali del Comando Generale, responsabili delle articolazioni

dello Stato Maggiore; un’occasione per fare il punto di situazione sulle attività operative svolte

dai Reparti del Corpo nei diversi ambiti d’intervento istituzionale.

Coman

dante Generale

ha ringraziato il Ministro per la vicinanza dimostrata alle Fiamme

Gialle sin dal suo insediamento. L’On. Di Maio ha, quindi, espresso parole di vivo

apprezzamento per la collaborazione in atto e per l’attività svolta dalla Guardia di Finanz

Al termine della visita, il Generale Zafarana ha invitato il Ministro a firmare il Libro d’Onore del

Comando Generale

