GDF SR: OPERAZIONE BLACK TRASH – SFRUTTAMENTO DI MANODOPERA, INDEBITE PERCEZIONI DI FINANZIAMENTI PUBBLICI E CORRUZIONE (CS+VIDEO)

(AGENPARL) – gio 25 giugno 2020 25.06.2020

OPERAZIONE BLACK TRASH: SFRUTTAMENTO DI LAVORATORI,

INDEBITA PERCEZIONE DI FINANZIAMENTI PUBBLICI E CORRUZIONE

NEL SETTORE DEI RIFIUTI.

ARRESTATI TRE IMPRENDITORI SIRACUSANI E UN DIRIGENTE DEL

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA.

La Guardia di Finanza di Siracusa ha eseguito oggi un provvedimento del G.I.P. del

Tribunale aretuseo, richiesto della locale Procura della Repubblica e ha arrestato 4

soggetti, 3 imprenditori siracusani e un dirigente pubblico, nell’ambito di un’indagine di

polizia economico – finanziaria che, oltre a disvelare la ricorrenza di illecite condotte

finalizzate allo sfruttamento della manodopera e all’illecita percezione di contributi

pubblici, è altresì culminata con l’individuazione di fatti di corruzione in capo a un

dirigente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa.

Le investigazioni condotte dal Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Siracusa,

sviluppate con la collaborazione di personale del NICTAS della locale Procura della

Repubblica, hanno in primis disvelato un generale contesto illecito, nell’ambito del quale

sono state accertate reiterate violazioni alle disposizioni di legge in materia di

retribuzione dei lavoratori e a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. In

tal senso, viene contestato ai tre imprenditori arrestati, amministratori di fatto di una

società operante nel settore dello smaltimento e del trattamento dei rifiuti, di avere

sottoposto i dipendenti a condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di

bisogno.

Le attività investigative dispiegate, comprendenti anche intercettazioni telefoniche e

riprese video sui luoghi di interesse, coniugate con le informazioni rese da alcuni

lavoratori, hanno acclarato plurime condotte in violazione di legge. In particolare, è

emerso che ai dipendenti sono stati corrisposti emolumenti con una tariffa oraria (4 euro)

inferiore della metà rispetto a quella prevista dai contratti collettivi (8 euro), nonché agli

stessi non sono state generalmente corrisposte le indennità di malattia, per il lavoro

festivo e notturno e gli straordinari.

In sostanza, i tre imprenditori arrestati avrebbero dolosamente violato le norme del

contratto collettivo di categoria in materia di retribuzione, riposi, e le disposizioni che

tutelano la salute e la sicurezza sul lavoro dei dipendenti, realizzando un notevole

risparmio di spesa nella gestione dei costi di manodopera, beneficiando di un indebito

vantaggio concorrenziale rispetto alle altre imprese operanti nello stesso settore.

Nel medesimo contesto d’indagine, è altresì emerso la società ha indebitamente

ottenuto dalla Regione Siciliana un finanziamento a fondo perduto di circa ottocento mila

euro, già erogato nella misura del 40%, per la costruzione, in Augusta, di una nuova

piattaforma per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi.

Per avere la sovvenzione, gli indagati hanno rappresentato agli organi competenti una

situazione artificiosa della realtà, dichiarando di osservare gli obblighi dei contratti

collettivi nazionali e di rispettare le norme sul contrasto al lavoro irregolare e sui riposi dei

lavoratori, condizioni necessarie per l’ammissione la beneficio, inducendo, in tal modo, in

errore l’ente territoriale sulla sussistenza del diritto alla sovvenzione.

Le evidenze d’indagine rilevano che la società al momento della presentazione della

domanda di partecipazione al bando pubblico non aveva i requisiti di ammissibilità per

beneficiare dei contributi pubblici in questione.

Inoltre, per l’attivazione del nuovo impianto di Augusta, lo stesso soggetto giuridico ha

dovuto richiedere una specifica autorizzazione a svolgere l’attività di recupero e riciclo

dei rifiuti al “Libero Consorzio Comunale di Siracusa”. In tale ambito è emerso che

l’autorizzazione suddetta è stata rilasciata dal dirigente del “X Settore Territorio e

Ambiente” una volta raccolto l’impegno ovvero la promessa che i gestori della società lo

avrebbero “remunerato” con l’assunzione di due soggetti, segnalati dallo stesso

pubblico ufficiale a uno degli amministratori di fatto dell’ente commerciale, ricorrendo

pertanto la “corruzione” del pubblico ufficiale interessato.

Ai tre imprenditori arrestati, ristretti presso il carcere di Siracusa “Cavadonna”, vengono

contestati, in concorso, i reati di “illecita intermediazione e sfruttamento del lavoro”

(art. 603 bis C.p.) e “truffa aggravata” (art. 640, comma 2, C.P.), oltre alle pene previste

per il corruttore ex art. 321 C.p.. Al dirigente pubblico, colpito da misura cautelare e

anch’esso ristretto presso il carcere di Siracusa “Cavadonna”, viene contestato il reato di

“corruzione per l’esercizio della funzione” (art. 318 C.p.).

Infine è stato disposto il sequestro della somma di euro 318.620, percepita indebitamente

in danno della Regione Siciliana, da eseguirsi, in via diretta e per equivalente, nei confronti

della società e dei tre amministratori di fatto arrestati.

🔊 Listen to this