GDF: SIGLATO IL PROTOCOLLO DI INTESA CON IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LE PERSONE SCOMPARSE (CS)

(AGENPARL) – lun 22 marzo 2021 Persone scomparse: nuovi strumenti a disposizione grazie all’intesa con

la Guardia di Finanza firmata dal Commissario Straordinario Silvana

Riccio che prevede l’impiego anche degli aeromobili per raggiungere le

zone più impervie.

Il Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse, Prefetto

Silvana Riccio e il Capo di Stato Maggiore della Guardia di Finanza – Gen. C.A.

Umberto Sirico, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato a

consolidare la collaborazione istituzionale nelle attività di ricerca delle persone

scomparse.

Nello specifico, l’obiettivo dell’accordo è di condividere sul territorio, su

richiesta dei prefetti, procedure di coordinamento per l’impiego del Soccorso

Alpino della Guardia di finanza (S.A.G.F.) e degli aeromobili – ad ala fissa,

rotante e a pilotaggio remoto – del Corpo, dotati di moderne tecnologie, in

attività di ricerca con particolare riferimento alle zone montuose, non

antropizzate o impervie.

Al fine di rendere più celeri gli interventi, è stata prevista la possibilità di

trasportare, su tutto il territorio nazionale, gli operatori militari e civili del

soccorso mediante i mezzi aerei in dotazione alla Guardia di finanza.

Gli interventi saranno condotti, inoltre, con l’ausilio di unità cinofile addestrate

nella ricerca di persone, anche quelle non più in vita, in superficie, in valanga

e in macerie, utilizzando sensori all’avanguardia per la geo-localizzazione di

telefoni cellulari e apparati satellitari.

“In base a tale Protocollo – spiega poi il Commissario Riccio – anche i Prefetti,

attraverso i Comandi provinciali, potranno chiedere la collaborazione della

Guardia di Finanza tramite l’impiego di risorse umane, mezzi e strumentazioni

da utilizzare per le attività di ricerca. Un accordo di notevole rilevanza, che

andrà ad implementare in maniera sostanziale le risorse già a disposizione

delle prefetture, per contrastare in maniera sempre più efficace il fenomeno

delle persone scomparse”.

