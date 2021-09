(AGENPARL) – gio 02 settembre 2021 GDF: S.Savino (FI), Ancora tentacoli cinesi su FVG

“Ancora una volta i tentacoli cinesi mirano al Friuli Venezia Giulia. E’ accaduto negli ultimi tempi con il Porto di Trieste, ed è accaduto con l’acquisizione di una società che progetta e realizza droni ad uso militare, oggetto di un’inchiesta della Guardia di Finanza di Pordenone. In entrambi i casi due obiettivi sensibili su cui il colosso cinese aveva messo gli occhi, nel primo caso non riuscendo nell’intento, nel secondo, a quanto pare, sì. E’ la strategia che il dragone mette in campo da decenni: entrare in Italia mirando ad acquisire conoscenze tecnologiche e competenze in campo industriale. Ma di recente c’è stato un preoccupante cambio di passo: gli obiettivi economici vanno di pari passo con quelli geopolitici e addirittura militari. Un’attenzione che desta preoccupazione e allarme per il FVG e per l’Italia tutta. Ho predisposto un’interrogazione al ministero della Difesa per avere più informazioni su questa delicata questione e sulle azioni che il governo vuole adottare per far sì che aziende italiane di eccellenza in campo tecnologico non finiscano nelle mani del governo cinese”.

Lo scrive in una nota la deputata e coordinatrice di Forza Italia FVG Sandra Savino commentando l’inchiesta avviata dalla Guardia di Finanza di Pordenone.

