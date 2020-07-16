giovedì, Luglio 16, 2020
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Agenparl

GDF PISA: OPERAZIONE ANTIUSURA – INTERESSI FINO AL 65% ANNUO – ARRESTATO PREGIUDICATO . CONFERENZA STAMPA

by Redazione03

(AGENPARL) – gio 16 luglio 2020 OPERAZIONE ANTIUSURA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI
PISA. ARRESTATO UN PREGIUDICATO RESIDENTE A
LORENZANA CHE PRESTAVA DENARO APPLICANDO
INTERESSI FINO AL 65% ANNUO.
ANCHE I 600 EURO DEL BONUS ALLE IMPRESE, PREVISTI DAI RECENTI
PROVVEDIMENTI NORMATIVI PER L’EMERGENZA COVID-19, UTILIZZATI
PER IL PAGAMENTO DI UNA RATA DEGLI INTERESSI. L’USURAIO
PERCEPIVA ANCHE IL REDDITO DI CITTADINANZA.
I DETTAGLI DELL’OPERAZIONE SARANNO RESI NOTI NEL
CORSO DI UN INCONTRO CON IL PROCURATORE CAPO DI
PISA, DOTT. ALESSANDRO CRINI, PRESSO LA LOCALE
PROCURA DELLA REPUBBLICA, ALLE ORE 10.00 ODIERNE.

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