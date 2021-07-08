(AGENPARL) – gio 08 luglio 2021 UARDIA DI
INANZA
OMANDO
ROVINCIALE
ESCARA
Comando Provinciale Pescara
65127 Pescara, Via Cincinnato 5
Tel./Fax 085
374168
694391
mail
Indizione Conferenza Stampa
PESCARA,
LUGLIO
Indizione Conferenza Stampa
PESCARA, GUARDIA DI FINANZA E POLIZIA STRADALE
E’ STATA PORTATA A TERMINE UN’INDAGINE CHE HA CONSENTITO DI
REPRIMERE UNA FRODE INTERNAZIONALE PER 6,3 MILIONI DI EURO,
NELL’AMBITO DELLA QUALE SONO STATI INDAGATI 60 SOGGETTI TRA
I QUALI ANCHE
TEDESCHI, LITUANI, SPAGNOLI, FRANCESI
RUMENI
47 SOCIETA’.
IN DATA ODIERNA, ALL’ESITO DELLE INDAGINI, CHE HANNO VISTO LA
COLLABORAZIONE ANCHE DI NUMEROSE PROCURE E ORGANISMI DI
POLIZIA ESTERI, SONO STATE ESEGUITE MISURE CAUTELARI
PERSONALI E SEQUESTRI PATRIMONIALI NEI CONFRONTI DI 38
IN ITALIA E ALL’ESTE
I DETTAGLI DELL’OPERAZIONE SARANNO RESI NOTI NEL CORSO
DELLA CONFERENZA STAMPA
CONGIUNTA CON LA POLSTRADA
CHE SI TERRÀ ALLE ORE 10:30 PRESSO LA CASERMA “ANGELINI” DEL
COMANDO PROVINCIALE
A GUARDIA DI FINANZA SITA IN
PESCARA, VIA CINCINNATO NR.