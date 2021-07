(AGENPARL) – gio 08 luglio 2021 UARDIA DI

INANZA

OMANDO

ROVINCIALE

ESCARA

Comando Provinciale Pescara

65127 Pescara, Via Cincinnato 5

Tel./Fax 085

374168

694391

mail

Indizione Conferenza Stampa

PESCARA,

LUGLIO

Indizione Conferenza Stampa

PESCARA, GUARDIA DI FINANZA E POLIZIA STRADALE

E’ STATA PORTATA A TERMINE UN’INDAGINE CHE HA CONSENTITO DI

REPRIMERE UNA FRODE INTERNAZIONALE PER 6,3 MILIONI DI EURO,

NELL’AMBITO DELLA QUALE SONO STATI INDAGATI 60 SOGGETTI TRA

I QUALI ANCHE

TEDESCHI, LITUANI, SPAGNOLI, FRANCESI

RUMENI

47 SOCIETA’.

IN DATA ODIERNA, ALL’ESITO DELLE INDAGINI, CHE HANNO VISTO LA

COLLABORAZIONE ANCHE DI NUMEROSE PROCURE E ORGANISMI DI

POLIZIA ESTERI, SONO STATE ESEGUITE MISURE CAUTELARI

PERSONALI E SEQUESTRI PATRIMONIALI NEI CONFRONTI DI 38

IN ITALIA E ALL’ESTE

I DETTAGLI DELL’OPERAZIONE SARANNO RESI NOTI NEL CORSO

DELLA CONFERENZA STAMPA

CONGIUNTA CON LA POLSTRADA

CHE SI TERRÀ ALLE ORE 10:30 PRESSO LA CASERMA “ANGELINI” DEL

COMANDO PROVINCIALE

A GUARDIA DI FINANZA SITA IN

PESCARA, VIA CINCINNATO NR.