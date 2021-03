GDF PERUGIA: OPERAZIONE “BLACK TYRES”: FINTO TRAFFICO DI PNEUMATICI TRA LUSSEMBURGO E ITALIA – 5 MILIONI DI EURO DI IMPOSTA EVASA E 25 I SOGGETTI DENUNCIATI (CS+VIDEO)

(AGENPARL) – mer 10 marzo 2021 FINTO TRAFFICO DI PNEUMATICI TRA LUSSEMBURGO E ITALIA:

OPERAZIONE “BLACK TYRES” DELLA GDF DI GUBBIO SVENTA FRODE

INTERNAZIONALE MILIONARIA.

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia hanno

stroncato un sofisticato sistema di frode finalizzato all’evasione dell’I.V.A..

Le indagini, condotte dai militari della Tenenza di Gubbio sotto il coordinamento della

Procura della Repubblica di Perugia, hanno portato allo scoperto un’organizzazione

criminale operante, da diversi anni, nel settore del commercio di pneumatici, responsabile

di avere simulato operazioni di compravendita tra società aventi sede in Lussemburgo e

svariati “intermediari” fittizi ubicati in Italia.

L’attività, durata quasi due anni, ha permesso di rilevare come, in realtà, le gomme

provenissero da diversi fornitori (italiani e stranieri), i quali consegnavano i prodotti a

grossisti sparsi sul territorio italiano, avendo cura di distruggere tutta la documentazione

di trasporto, così da non lasciare tracce degli spostamenti che, formalmente, originavano

da una società in Lussemburgo.

Inutile dire come gli pneumatici non avessero mai percorso la tratta Lussemburgo-Italia: le

innumerevoli simulazioni di compravendita servivano solo a rendere più difficile la

ricostruzione delle attività, così da potere evadere l’Imposta sul Valore Aggiunto e vendere

la merce a prezzi più che concorrenziali, senza mai versare quanto dovuto all’Erario

(questo particolare meccanismo di evasione è conosciuto come “frode carosello”).

I Finanzieri, attraverso mirate ricostruzioni, effettuate tramite strumenti di cooperazione

internazionale e moderne metodologie d’indagine, hanno appurato come la “società” del

Granducato fosse, in realtà, un’impresa da considerare “residente fiscalmente in Italia”, in

quanto completamente gestita da un individuo della provincia di Perugia (tipologia di

simulazione che, in gergo tributario, viene definita “esterovestizione”) e individuato ben 11

rivenditori coinvolti nella frode, dislocati su tutto il territorio nazionale tra Lombardia,

Veneto, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia, nonché 10 aziende fittizie

(cosiddette “cartiere” e “filtro”, la cui finalità era quella di mascherare le reali operazioni di

vendita, anche mediante l’utilizzo di fatture false).

Durante le perquisizioni eseguite nel folignate, presso un domicilio individuato attraverso

le indagini tecniche, sono stati colti in flagranza di reato due soggetti (coniugi) che

operando su altrettante postazioni, attrezzate con p.c. portatili collegati in rete, erano

intenti a creare documentazione fiscale fasulla.

Si parla, in totale, di almeno 5 milioni di euro di imposta evasa. Sono 25 i soggetti

denunciati, a vario titolo, per associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei

reati di omessa dichiarazione, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

L’operazione testimonia l’importanza delle specifiche competenze del Corpo della Guardia

di Finanza nel contrasto alle più complesse frodi fiscali, siano esse a carattere nazionale

o internazionale, che pongono gli operatori onesti in condizioni di svantaggio e sottraggono

ai bisogni della collettività ingenti risorse tributarie.

