GDF PE: OPERAZIONE “GRANDI EVENTI” – 5 ARRESTI DI POLITICI E IMPRENDITORI PER CORRUZIONE, TURBATIVA D’ASTA, FINANZIAMENTI ILLECITI E ASSUNZIONI CLIENTELARI (CS + VIDEO)

CORRUZIONE, TURBATIVA D’ASTA,

FINANZIAMENTI ILLECITI E ASSUNZIONI

CLIENTELARI

Nella mattinata odierna i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara,

sotto la direzione della locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione ad

un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 5 persone, sottoposte alla misura

cautelare personale degli arresti domiciliari.

I soggetti colpiti da misura cautelare sono tre esponenti politici locali (CUZZI Giacomo, DI

CARLO Simona e DI PIETRANTONIO Moreno; i primi due, al tempo dei fatti, Assessori del

Comune di Pescara) e due imprenditori cittadini (CIPOLLA Andrea e SUMMA Cristian).

Parallelamente i Finanzieri hanno proceduto al sequestro di beni per circa 15.000 euro

ed alla notifica a 5 società della misura interdittiva di contrarre con la P.A. per quattro

anni.

Agli indagati sono stati contestati numerosi episodi di corruzione, finanziamento illecito a

politici e candidati e turbativa d’asta.

Le indagini hanno preso il via nel 2018, a seguito di alcune segnalazioni giunte alla Guardia

di Finanza circa presunte illiceità nell’assegnazione dell’organizzazione dei cd. “grandi

eventi”, in particolare dei concerti musicali, per i quali il Comune di Pescara risultava, in

effetti, particolare e attivo promotore, con importanti risorse finanziarie a ciò destinate.

In particolare anche attingendo a risorse non ancora incassate e drenando somme da

capitoli destinati ad altre attività.

Le indagini svolte, durate circa due anni e non ancora concluse, hanno permesso di

accertare che, in effetti, tutti i “grandi eventi” assegnati dall’Ente comunale nel quinquennio

2014/2019 erano stati appannaggio di un unico imprenditore, Andrea CIPOLLA,

bypassando ogni procedura di selezione stabilita dalla legge e, in particolare, dal Codice

degli Appalti (mancato rispetto del criterio di rotazione degli inviti, affidamento diretto di

appalti per importi superiori a € 40.000 senza consultazione di altri operatori) e che, finanche

la scelta di artisti e cantanti (questi ultimi non coinvolti) era di fatto conseguenza di accordi

fra l’imprenditore e l’Assessore pro tempore ai grandi eventi, Giacomo CUZZI.

Nel corso del quinquennio sono stati accertati fatti di corruzione e turbativa d’asta

nell’affidamento dell’organizzazione di ben in 22 concerti tenutisi a Pescara per un

importo di circa 1,2 milioni di euro.

I costi degli eventi, peraltro, venivano gonfiati per permettere all’imprenditore di incassare

un sovrapprezzo utile per costituire risorse da destinare successivamente alla corruzione

ed al finanziamento illecito di spese elettorali. Dalla documentazione sequestrata

all’imprenditore CIPOLLA emergono anche gli importi delle somme consegnate a CUZZI.

A fronte di tali assegnazioni di favore, l’imprenditore elargiva denaro ed altre utilità (stampa

di manifesti elettorali, organizzazione di eventi politici con spettacolo presso discoteche,

utilizzo di autovetture per la campagna elettorale, cene elettorali) all’Assessore in occasione

delle campagne elettorali tenutesi nel febbraio 2019 (elezioni regionali) e nel maggio 2019

(elezioni comunali di Pescara). L’Assessore, poi, in periodo elettorale, arrivava ad avanzare

una richiesta di un centinaio di biglietti per l’accesso ad un evento musicale, per un valore

complessivamente pari a qualche migliaio di Euro.

Nel corso delle indagini emergevano ulteriori condotte corruttive poste in essere da un altro

imprenditore, Cristian SUMMA; per l’illecita assegnazione di 200.000 euro circa di fondi

comunali in relazione ad attività progettuali volte alla promozione turistica della città di

Pescara, concentrate principalmente nel periodo natalizio.

Anche in questo caso, emergevano dazioni di denaro ed altre utilità (pagamento delle spese

per la stampa di “santini” elettorali e cene) nei confronti dei tre politici coinvolti, in occasione

delle campagne elettorali cui hanno partecipato.

Peraltro, è emerso come DI PIETRANTONIO, in precedenza, si fosse avvalso dell’allora

Assessore comunale DI CARLO per operare pressioni al fine di garantire l’assegnazione

dei finanziamenti ai progetti presentati da Cristian SUMMA, il quale avrebbe poi restituito

somme ed utilità da destinare alla loro campagna elettorale.

Nel corso dell’indagine sono poi emersi anche casi di assunzioni clientelari in azienda

pubblica.

In particolare, emergeva che un concorso pubblico presso la ASL di Pescara veniva

“pilotato” da Moreno DI PIETRANTONIO, Dirigente medico della stessa ASL, anch’egli

politico, in qualità di segretario cittadino di un partito, per garantire a DI CARLO Simona, già

Assessore del Comune di Pescara e candidata con lo stesso alle elezioni comunali, il

conferimento di un incarico di collaboratore amministrativo a tempo determinato, per la

durata di tre anni. Nel bando del concorso, veniva introdotta la previsione di requisiti

caratterizzanti e specifici, posseduti proprio dalla vincitrice del concorso, con la certezza che

potesse essere l’unica a detenerli.

Al termine delle indagini sono stati complessivamente segnalati all’A.G. 9 responsabili per

i reati di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, turbata libertà degli incanti e

turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e finanziamento elettorale

illecito a politici e candidati.

Inoltre, sono state deferite all’Autorità Giudiziaria anche le 5 società coinvolte,

riconducibili agli imprenditori indagati, per la responsabilità amministrativa derivante dai reati

commessi in loro favore dagli imprenditori indagati.

All’esito delle indagini e su richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica, l’ufficio G.I.P.

del Tribunale, condividendo gli elementi di prova acquisiti, ha emesso un’ordinanza

applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di 5 soggetti e di

misura interdittiva nei confronti delle 5 società coinvolte, che vieta loro di contrattare

con la Pubblica Amministrazione per quattro anni.

È stato, altresì, disposto il sequestro preventivo di beni, per circa € 15.000, limitatamente al

frutto del solo reato di corruzione, allo stato accertato.

L’attività di servizio conclusa in data odierna conferma il costante impegno della Guardia di

Finanza di Pescara nel contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica, che riveste, sempre

più, una crescente importanza strategica del Corpo per la collettività ed è finalizzato ad

individuare i fenomeni che alterano, a qualsiasi titolo, la corretta gestione delle risorse

