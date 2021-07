(AGENPARL) – ven 09 luglio 2021 Guardia di Finanza

COMANDO PROVINCIALE PALERMO

Comando Provinciale Pa

lermo

Ufficio Operazioni

Sezione Programmazione Operativa

omunicazione e

elazioni

sterne

90139

Palermo, Via Francesco Crispi

Telefono

mail:

@gdf.it

COMUNICATO STAMPA

Palermo, 9 luglio 2021

GUARDIA DI FINANZA PALERMO:

ASSENTEISMO DI PUBBLICI

DIPENDENTI.

ESEGUITE 28 MISURE CAUTELARI PERSONALI

OPERAZIONE “TIMBRO LIBERA TUTTI”.

Su delega della

Procura della Repubblica

di Palermo,

Finanzieri

l locale

Comando

Provinciale

hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari

emessa dal

G.I.P. del Tribunale

del capoluogo

nei confronti di

di cui:

destinatari degli

arresti domiciliari

FALZONE Dario (cl.

, CUSI

MANO Antonio (cl.

), CORONA Gaspare (cl.

53), PARISI Mario (cl.

), MAGNIS Francesco Paolo (cl.

), BARONE Salvatore (cl.

), NOCILLA Giancarlo (cl.

), LO PRESTI Tommaso

sottoposti

all’

obbligo di dimora e di presenta

zione alla p.g.:

(cl. 70)

(cl.

(cl. 65)

sottoposti

obbligo di presentazione alla p

(cl. 63),

(cl. 77),

cl. 61

a vario titolo indagati per

reati di

truffa a danno d

i un Ente pubblico

falsa

attestazione della presenza in servizio

I destinatari del provvedimento cau

telare sono tutti

dipendenti del Comune di Palermo (11),

del Co.I.M.E. (3) e della

Re.Se.T.

(14), in servizio

presso i

Cantieri Culturali della Zisa

. Tra

di loro anche

un soggetto indagato per mafia

Guardia di Finanza

COMANDO PROVINCIALE PALERMO

Comando Provinciale Pa

lermo

🔊 Listen to this