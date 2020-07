GDF PADOVA: FRODE FISCALE INTERNAZIONALE NELLE IMPORTAZIONI DI AUTOVETTURE – SEQUESTRATI BENI PER 2 MLN DI EURO (CS+ VIDEO)

(AGENPARL) – mar 07 luglio 2020 GUARDIA DI FINANZA PADOVA: FRODE FISCALE

INTERNAZIONALE NELLE IMPORTAZIONI DI AUTOVETTURE

USATE. SEQUESTRATI 2 MILIONI DI EURO.

La Guardia di Finanza di Este ha dato esecuzione, su disposizione della Procura della

Repubblica di Vicenza, ad otto decreti di perquisizione, locale e personale, nonché ad un

decreto di sequestro preventivo, per un valore di 1.933.520,60 euro, emessi nei confronti di

due imprenditori italiani e di quattro società di diritto estero, solo formalmente con sede in

Bulgaria, in Croazia e in Slovenia ma, di fatto, attive nel commercio di autovetture usate sul

territorio nazionale.

In particolare, ai due imprenditori, responsabili di aver omesso la presentazione in Italia delle

prescritte dichiarazioni fiscali, sono stati sequestrati, sul territorio nazionale, beni per 2

milioni di euro e, in particolare, denaro contante, rinvenuto con l’ausilio di un cash dog, 14

conti correnti bancari e 14 immobili tra cui spiccano, nelle province di Padova e Vicenza, un

albergo e due autosaloni, utilizzati dall’organizzazione come basi logistiche per la

commissione della frode transnazionale, nonché uno yacht di lusso, rinvenuto dalle Fiamme

Gialle solo in sede di perquisizione.

Le investigazioni, avviate nel corso del mese di luglio 2019 con il supporto dei funzionari

dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, allorquando le Fiamme Gialle atestine

sottoposero a sequestro probatorio copiosa documentazione contabile ed extracontabile

nelle province di Padova, Vicenza, Rovigo, Trento e Treviso, hanno consentito di disvelare

l’esistenza di un’organizzazione, con base operativa nel vicentino, dedita alla commissione

di reati fiscali e all’uso di atti falsi: è stato infatti acclarato come i rivenditori, avvalendosi

della collaborazione di agenzie automobilistiche, pur esercitando a tutti gli effetti attività di

commercio di autovetture usate, abbiano agito come privati, presentando, presso diversi

uffici della Motorizzazione, delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nelle quali hanno

attestato, falsamente e interponendo società esterovestite, di aver assolto nei predetti Stati

dell’Est europeo gli obblighi impositivi relativi all’acquisto intracomunitario di circa 350

autoveicoli di grossa cilindrata, i quali, in realtà, erano giunti sul suolo nazionale direttamente

dalla Germania.

Comando Provinciale 35121 Padova, Via San Francesco 117

GUARDIA DI FINANZA

COMANDO PROVINCIALE PADOVA

In pratica, sfruttando l’indebito risparmio d’imposta generato dall’I.V.A. non versata, il

🔊 Listen to this