GDF. OPERAZIONE ANATRANTE. SEQUESTRI PER CIRCA 70 MILIONI DI EURO PER TRAFFICO ILLECITO DI INFLUENZE, RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO

(AGENPARL) – mer 17 febbraio 2021 GUARDIA DI FINANZA: OPERAZIONE ANATRANTE – ESEGUITI SEQUESTRI PER CIRCA

70 MILIONI DI EURO PER TRAFFICO ILLECITO DI INFLUENZE, RICICLAGGIO E AUTO-

RICICLAGGIO.

I finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, coordinati dalla Procura della Repubblica di

Roma, stanno eseguendo una serie di sequestri preventivi diretti e per equivalente, emessi dal GIP

del Tribunale di Roma nonché, in via d’urgenza, dalla stessa Procura della Repubblica capitolina,

nei confronti di un gruppo di persone resosi responsabile, in concorso tra loro, del reato di traffico

di influenze illecite (aggravato dal reato transnazionale) oltre che, a vario titolo, di ricettazione,

riciclaggio e auto-riciclaggio.

Le investigazioni riguardano gli affidamenti, per un valore complessivo di 1,25 miliardi di euro,

effettuati dal Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19 a favore di 3 consorzi cinesi per

l’acquisito di oltre 800 milioni di mascherine di varie tipologia, effettuate con l’intermediazione – non

contrattualizzata dalla predetta Struttura – di alcune imprese italiane, cioè la Sunsky s.r.l. di Milano,

la Partecipazioni s.p.a., la Microproducts IT s.r.l. e la Guernica s.r.l. di Roma.

A fronte della suddetta attività di intermediazione e dei connessi affidamenti, le predette società

hanno percepito commissioni per decine di milioni di euro dai consorzi cinesi risultati affidatari delle

forniture dei richiamati dispositivi di protezione individuale (in particolare, mascherine chirurgiche,

nonché del tipo FFP2 e FFP3).

I finanzieri hanno sottoposto a sequestro le quote societarie della citata Guernica s.r.l., disponibilità

finanziarie, polizze assicurative, immobili in Roma, Pioltello (MI) e Ardea (RM), auto e moto di lusso,

gioielli e orologi di pregio nonché uno yacht, il tutto per un valore complessivo stimabile in circa 70

milioni di euro.

Le misure cautelari reali riferite alle citate società sono state emesse anche in relazione all’illecito

amministrativo previsto e punito dagli artt. 5 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità

amministrativa degli enti dipendenti da reato.

🔊 Listen to this