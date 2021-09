(AGENPARL) – lun 20 settembre 2021 GUARDIA DI FINANZA

Nucleo Speciale Polizia Valutaria

COMUNICATO STAMPA

OPERAZIONE ‘’ARALDO’’

N.10 ARRESTI PER CONCORSO ESTERNO IN ASSOCIAZIONE MAFIOSA,

USURA ED ESTORSIONI CONDOTTE CON IL C.D. METODO MAFIOSO.

SEQUESTRATO UN BAR-TAVOLA CALDA A VILLABATE (PA)

All’alba di questa mattina, nell’ambito di un’operazione congiunta, i militari del

Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e della

Compagnia Carabinieri di Bagheria e hanno tratto in arresto 10 persone, in

esecuzione di un provvedimento applicativo di misura cautelare emesso su

richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo – Sezione territoriale di

Palermo, di cui 9 in carcere e 1 agli arresti domiciliari. Altre 11 persone sono

indagate a piede libero. I militari, contestualmente, hanno proceduto al sequestro

preventivo di quote di una società, un locale commerciale adibito a laboratorio e

relativo terreno e un bar-tavola calda di Villabate con annesso chiosco, per un

valore complessivo di circa 500.000 euro.

I reati contestati sono, a vario titolo, concorso esterno in associazione di tipo

mafioso, associazione per delinquere finalizzata al delitto di usura, usura

e estorsione aggravate dalla metodologia mafiosa e trasferimento

fraudolento di valori.

L’attività investigativa, iniziata nell’aprile 2018, ha:

– acclarato l’esistenza di un sodalizio dedito all’usura tra i Comuni di Bagheria

(PA), Ficarazzi (PA) e Villabate (PA);

– permesso l’individuazione delle vittime, tutte in evidente stato di indigenza e in

una chiara posizione di insolvenza, costrette a rivolgersi agli arrestati per poter

ricevere dei prestiti con un tasso usuraio variante. Tassi che, a seconda degli

episodi, variavano dal 143% annuo e raggiungevano anche il 5.400% annuo (a

fronte di un prestito di 500 euro, la somma da restituire in soli 4 giorni diventava

di 800 euro). Alle vittime, inoltre, la restituzione della somma di denaro prestata

veniva richiesta mediante violenza o minaccia, a titolo di compendio estorsivo;

– consentito di accertare che le attività illecite venivano svolte con metodologia

mafiosa, atteso che i sodali evidenziavano alle vittime la provenienza mafiosa

del denaro oggetto di finanziamento, con il chiaro intento di incutere timore e di

garantirsi la restituzione degli importi pattuiti.

L’organizzazione criminale, anche con la collaborazione di una funzionaria in

servizio presso la società “Riscossione Sicilia S.p.A.” (che forniva illecitamente

notizie riservate circa le posizioni debitorie di numerosi soggetti), una volta

individuate le potenziali vittime, assicurava loro la possibilità di ricevere dei

prestiti ai tassi usurai descritti.

L’analisi del considerevole materiale investigativo acquisito anche con articolata

attività tecnica e i puntuali riscontri eseguiti dai militari, consentivano di delineare

con esattezza i ruoli ricoperti da ciascuno degli indagati.

Tra i vari episodi estorsivi, in relazione ai quali il GIP ha ritenuto fondati i gravi

indizi di colpevolezza, è stato documentato anche il coinvolgimento di SCADUTO

Giuseppe classe ’46, già capo del mandamento di Bagheria ed all’epoca

sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, il quale delegava

ALCAMO Atanasio classe ’76, già imputato per 416-bis, entrambi destinatari

della misura cautelare oggi eseguita. Sono, inoltre, stati oggi tratti in arresto:

– DI SALVO Giovanni classe ’79, quale capo e organizzatore del sodalizio;

– l’Avv. DEL GIUDICE Alessandro cl. ‘68, in qualità di promotore e procacciatore

di clienti;

– NAPPINI Simone cl. ’71, per esser stato intermediario e erogatore materiale

dei prestiti;

– TROIA Antonino classe ’64, detto ‘Nino’, RIELA Giovanni classe ‘73,

FOCARINO Gioacchino classe ’52, detto ‘Gino’, SAVERINO Antonino classe

’55, detto ‘Nino’, e FUCARINO Vincenzo classe ’47 (agli arresti domiciliari)

coinvolti a vario titolo nell’associazione.

L’indagine, convenzionalmente denominata “Araldo”, è stata avviata focalizzando

inizialmente l’attenzione investigativa sull’Avvocato DEL GIUDICE, pienamente

inserito nel suddetto sistema di erogazione illecita di prestiti, che, in qualità di

legale di un “uomo d’onore” intraneo alla famiglia mafiosa di Misilmeri (PA),

