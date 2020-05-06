GDF MB: SEQUESTRATE OLTRE 19 MILA MASCHERINE IMPORTATE DALLA CINA ACCOMPAGNATE DA FALSE CERTIFICAZIONI TECNICHE (CS+VIDEO)

(AGENPARL) – mer 06 maggio 2020 Monza, 6 Maggio 2020
EMERGENZA CORONAVIRUS: SEQUESTRATE OLTRE 19.000 MASCHERINE
IMPORTATE DALLA CINA VENDUTE COME DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E
DISPOSITIVI MEDICI ACCOMPAGNATE DA FALSE CERTIFICAZIONI TECNICHE.
I FINANZIERI DELLA COMPAGNIA DI SEREGNO, NELL’AMBITO
DELL’INTENSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ INVESTIGATIVE VOLTE ALLA
PREVENZIONE E AL CONTRASTO DEI FENOMENI ILLECITI CONNESSI
ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA IN CORSO, HANNO INDIVIDUATO IN BRIANZA UN
IMPRENDITORE OPERANTE NEL SETTORE DELLA RIVENDITA DI RICAMBI PER AUTO
E DELL’ANTINFORTUNISTICA CHE, NEGLI ULTIMI MESI, HA IMPORTATO RILEVANTI
QUANTITÀ DI MASCHERINE PROTETTIVE PER LA SUCCESSIVA RIVENDITA ALLA
GRANDE DISTRIBUZIONE.
NEL CORSO DEL CONTROLLO È STATO ACCERTATO, IN PARTICOLARE, CHE
L’IMPRENDITORE ERA IN PROCINTO DI VENDERE 19.300 MASCHERINE,
COMMERCIALIZZATE IN PARTE COME DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
TIPO “FFP2”, ALTRE COME DISPOSITIVI MEDICI ED ALTRE ANCORA QUALI
MASCHERINE PROTETTIVE, RIPORTANTI, NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI, IL
MARCHIO “CE” CHE VENIVA ATTESTATO DA FALSE CERTIFICAZIONI, INIDONEE A
GARANTIRE LE CARATTERISTICHE TECNICHE O DI SICUREZZA PREVISTE DALLA
LEGGE.
ALL’ESITO DELL’AZIONE OPERATIVA, CHE HA CONSENTITO DI SEQUESTRARE 13.000
MASCHERINE CHIRURGICHE, 1.650 MASCHERINE DEL TIPO “FFP2” E 4.650
MASCHERINE PROTETTIVE, L’IMPRENDITORE BRIANZOLO È STATO DEFERITO ALLA
LOCALE AUTORITÀ GIUDIZIARIA PER FRODE NELL’ESERCIZIO DEL COMMERCIO E
IMPORTAZIONE DI MERCE RIPORTANTE MARCHI CONTRAFFATTI.
L’AZIONE RIENTRA NELL’AMPIO PROGRAMMA DI CONTRASTO, SVILUPPATO DAL