GDF MACERATA. FRODE FISCALE ED INDEBITE COMPENSAZIONI DI CREDITI TRIBUTARI PER OLTRE 21 MILIONI DI EURO – 59 DENUNCIATI (CS + VIDEO).

(AGENPARL) – lun 01 febbraio 2021 GUARDIA DI FINANZA MACERATA.

OPERAZIONE DEL NUCLEO DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA A CONTRASTO

DELLE FRODI FISCALI E DELLE INDEBITE COMPENSAZIONI DI CREDITI TRIBUTARI.

Frode fiscale ed indebite compensazioni di crediti tributari per oltre 21 milioni di euro.

Quasi 300 i responsabili individuati, di cui 59 denunciati all’Autorità Giudiziaria.

Operazione del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Macerata a contrasto delle frodi

fiscali e delle indebite compensazioni di crediti tributari.

Le indagini, avviate da tempo e coordinate dal Procuratore della Repubblica – Dott.

Giovanni Giorgio – e dal Sostituto Procuratore – Dott.ssa Margherita Brunelli, avevano

permesso di individuare una serie di società, in decozione (formalmente amministrate, per

lo più, da prestanome nullatenenti), le quali, attraverso particolari artifizi contabili, si sono

precostituite ingenti crediti d’imposta, risultati poi inesistenti.

Detti crediti sono stati poi ceduti a soggetti terzi, attraverso l’accollo del debito tributario o la

cessione del credito, in modo da consentirne la compensazione con reali debiti verso

l’Erario. In questo modo, gli utilizzatori hanno potuto beneficiare di un indebito risparmio

delle imposte dovute, avendo “acquistato” crediti inesistenti a prezzi ridotti.

Le complessive investigazioni di polizia giudiziaria e di polizia economico-finanziaria,

orientate, ora, all’identificazione degli utilizzatori di detti crediti, hanno quindi permesso

l’individuazione e la segnalazione ai competenti Reparti del Corpo, per le conseguenti

verbalizzazioni, di circa 300 soggetti, sparsi su tutto il territorio nazionale, i quali hanno

portato in compensazione, complessivamente, crediti tributari inesistenti per oltre 16 milioni

di euro.

In particolare, per 56 di essi, che ne hanno utilizzati per circa 14 milioni di euro, oltre

all’aspetto amministrativo, è scattata anche la segnalazione all’Autorità Giudiziaria,

essendosi configurato il reato tributario di “indebita compensazione”, mentre altri 3 soggetti

sono stati denunciati per il reato di “dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi”, per

essersi precostituiti crediti inesistenti per oltre 5 milioni di euro. Con riguardo a tali due

ipotesi penali, le Fiamme Gialle maceratesi hanno avanzato alla locale Procura della

Repubblica proposta di sequestro preventivo, per un importo equivalente alle imposte non

versate, pari a circa 19 milioni di euro.

La lotta all’evasione e, soprattutto, alle grandi frodi fiscali, costituisce un obiettivo prioritario

della Guardia di Finanza, finalizzato non solo al recupero del gettito ma altresì alla tutela

delle aziende sane e della loro potenzialità competitiva, soprattutto in un periodo delicato

come quello attuale, caratterizzato da una grave crisi economica indotta dall’emergenza

epidemiologica che mette a rischio l’esistenza di molte attività economiche, ulteriormente

minacciata dalla presenza di soggetti che operano in maniera illecita.

