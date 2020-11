GDF KR: PERCEPIVA INDEBITAMENTE IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE IMPRESE IN DIFFICOLTÀ A SEGUTO DELLA CRISI CAUSATA DALLA PANDEMIA DA COVID-19 (CS+VIDEO)

(AGENPARL) – ven 13 novembre 2020 Crotone, 13 NOVEMBRE 2020

GUARDIA DI FINANZA CROTONE

PERCEPIVA INDEBITAMENTE IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE IMPRESE IN

DIFFICOLTÀ A SEGUTO DELLA CRISI CAUSATA DALLA PANDEMIA DA COVID-19

DENUNCIATO IMPRENDITORE E RICHIESTO SEQUESTRO DI BENI PER OLTRE 60 MILA EURO

I Finanzieri del Comando Provinciale di Crotone hanno denunciato alla locale Procura della

Repubblica un imprenditore che, dichiarando di aver subìto un’ingente perdita di

fatturato a seguito della grave crisi economica causata dall’emergenza epidemiologica

tutt’ora in corso, ha percepito illecitamente il contributo a fondo perduto per un totale

di 60.500 Euro.

Le Fiamme Gialle crotonesi, seguendo le direttive emanate dal Comando Generale della

Guardia di Finanza finalizzate a contrastare i tentativi di speculazione sulle forme di ristoro

previste per le imprese e per le persone in difficoltà nell’attuale periodo di crisi economica

causata dal COVID-19, hanno intensificato l’attività di controllo delle indennità e dei

contributi erogati dallo Stato ai soggetti economici che versano in stato di necessità, al fine

di individuare i casi di indebita percezione di tali contributi.

Con tali presupposti, i Finanzieri del Gruppo di Crotone, analizzando i flussi finanziari e le

movimentazioni bancarie di un’azienda crotonese, hanno accertato che il suo amministratore,

al fine di ottenere il contributo a fondo perduto di 60.500,00 euro, aveva dichiarato falsamente

all’Agenzia delle Entrate di aver avuto un’ingente perdita di fatturato. La ricostruzione del reale

volume d’affari dell’azienda da parte dei Finanzieri ha consentito di appurare l’indebita

percezione del contributo e, dagli ulteriori approfondimenti investigativi, è emerso come

l’imprenditore, appena ricevuto il contributo di denaro pubblico, lo avesse immediatamente

sperperato effettuando spese di carattere personale non correlate all’attività di impresa.

Alla luce di quanto accertato, l’imprenditore è stato denunciato alla Procura della

Repubblica di Crotone per l’ipotesi di reato di “indebita percezione di erogazioni in danno

dello Stato” ed è stato richiesto, contestualmente, il sequestro preventivo, della somma

illecitamente percepita.

Nell’attuale periodo storico, caratterizzato dalla grave crisi economica in cui versa il

sistema economico del Paese a seguito delle restrizioni imposte dalla necessità di

contrastare la pandemia da covid-19, l’attività di polizia economico-finanziaria della

Guardia di Finanza è orientata prevalentemente al contrasto delle condotte illecite e

fraudolente e a tutti i casi di indebita percezione e malversazione delle risorse pubbliche,

al fine di assicurare che le erogazioni dello Stato siano realmente destinate alle famiglie e

alle imprese che versano in un reale stato di necessità.

