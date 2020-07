GDF FOGGIA: FALSO IN ATTO PUBBLICO E ABUSO DI UFFICIO PER LA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA CITTA’ (CS+VIDEO).

(AGENPARL) – gio 09 luglio 2020 Foggia, 9 luglio 2020

GUARDIA DI FINANZA: Operazione “LAMPO” al Comune di

Alberona. Falso in atto pubblico e

abuso d’ufficio negli affidamenti per

la manutenzione dell’impianto di

illuminazione della città. Interdetti

dal pubblico ufficio due dipendenti del

Comune, un terzo indagato.

I finanzieri del Comando Provinciale di Foggia, all’esito di articolate e rapide

attività di indagine coordinate e dirette in ogni loro fase dalla Procura della

Repubblica di Foggia, nella mattinata odierna hanno dato esecuzione

all’ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Foggia,

applicativa della misura interdittiva della sospensione dell’esercizio del pubblico

ufficio, nei confronti di due funzionari del Comune di Alberona (FG), in posizioni

di vertice della tecnostruttura dell’Ente locale, indagati per i reati di abuso

d’ufficio e falsità materiale e ideologica commessa dal pubblico ufficiale

unitamente ad un terzo dipendente comunale non sottoposto a misura cautelare.

Il provvedimento è il suggello ad una efficace attività di polizia giudiziaria della

Tenenza di Lucera, coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia, che in

poche settimane ha consentito di far emergere nel Comune di Alberona una

gestione “familiare” negli affidamenti dei lavori di manutenzione ordinaria e

straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione della città, a beneficio di due

imprese locali, legate da vincoli di parentela a componenti dell’Amministrazione

Comunale e del Consiglio comunale, alle quali sono stati liquidati affidamenti per

oltre 128.000 euro, in carenza delle procedure prescritte dal Codice dei Contratti

Pubblici e in assenza dei requisiti previsti per le imprese affidatarie dei servizi.

In dettaglio, le indagini spedite, coordinate dalla Procura, si sono concentrate

sull’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria

dell’impianto di pubblica illuminazione. Dagli approfondimenti fatti dai finanzieri

sulla documentazione acquisita in Comune, e dopo aver raccolto informazioni

testimoniali dai dipendenti della tecnostruttura dell’Ente, è emerso che le

liquidazioni delle somme dovute per le prestazioni rese dall’impresa affidataria

avvenivano, in spregio dei principi di buon andamento e imparzialità della

