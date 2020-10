GDF FERRARA: OPERAZIONE “GHOST INSPECTIONS” – ARRESTATI PER CORRUZIONE 2 DIPENDENTI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E 5 IMPRENDITORI (CS+VIDEO)

(AGENPARL) – lun 12 ottobre 2020 OPERAZIONE “GHOST INSPECTIONS”:

La Polizia Stradale e la Guardia di Finanza di Ferrara hanno arrestato

per corruzione 2 dipendenti della Motorizzazione Civile e 5

imprenditori. In cambio di “mazzette” eseguivano false revisioni di

mezzi pesanti.

Questa mattina, i finanzieri del Comando Provinciale di Ferrara e gli agenti della Polizia di

Stato di Ferrara, Sezione Polizia Stradale, sono impegnati nell’esecuzione, di 7 ordinanze

di custodia cautelare, di cui 3 in carcere e 4 agli arresti domiciliari su disposizione del

G.I.P. di Ferrara.

Ad entrare nel carcere dell’“Arginone” sono stati 2 dipendenti della Motorizzazione Civile

di Ferrara e il titolare di un’agenzia di pratiche auto del capoluogo. Ai domiciliari, invece,

sono finiti 4 imprenditori: 2 della provincia di Ferrara, 1 di quella di Bologna ed 1 della

provincia di Rovigo, tutti attivi nel settore del trasporto merci.

Sono complessivamente 216 le persone indagate per i reati di corruzione, falso e abuso

di ufficio.

L’indagine ha portato ad accertare l’esistenza di un disegno criminoso in atto da anni

finalizzato a garantire, dietro pagamento di somme denaro (fino a 350 € per pratica) a

favore di funzionari pubblici, il buon esito delle procedure di revisione di autocarri e

rimorchi che, in condizioni normali, non avrebbero mai potuto superare le verifiche

annuali obbligatorie perché privi dei requisiti tecnici richiesti. A fungere da intermediario

tra gli attori era il titolare di un’agenzia di pratiche d’auto di Ferrara.

Gli investigatori hanno accertato che più di 350 veicoli non sono mai transitati dalle linee

di controllo, e sono al vaglio le posizioni di ulteriori 270 mezzi pesanti che

indipendentemente dagli accertamenti, saranno segnalati per la revisione straordinaria.

Sono questi gli esiti di una articolata e complessa investigazione coordinata dal Sostituto

Procuratore della Repubblica di Ferrara, Andrea Maggioni e condotta in perfetta sinergia

operativa dagli uomini della Polizia Stradale e della Compagnia Guardia di Finanza della

città estense.

L’attività info-investigativa, attraverso controlli mirati su strada da parte degli agenti della

Polizia Stradale e dai militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Ferrara, ha

avvalorato l’iniziale ipotesi delittuosa integrata dalle dichiarazioni di alcuni testimoni.

Sulla base degli indizi raccolti, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara,

ipotizzando reati contro la pubblica amministrazione, co-delegava le due Forze di Polizia

all’esecuzione di approfondite indagini, disponendo l’esecuzione di intercettazioni

telefoniche ed ambientali, oltre all’installazione di telecamere presso la sede della

Motorizzazione Civile.

Le immagini acquisite hanno consentito di verificare che le anomalie riscontrate erano il

frutto di un congeniato sistema illecito, basato, come detto, sulla corruzione di funzionari

e imprenditori per facilitare i collaudi e le revisioni. Le numerose registrazioni acquisite

agli atti delle indagini, hanno immortalato il profitto del reato, ovvero il denaro nascosto

all’interno dei documenti o delle classiche “bustarelle” che le parti si scambiavano

durante le operazioni di controllo dei mezzi. Tra i “favori” che i dipendenti della

Motorizzazione facevano alle ditte di autotrasporto in cambio di denaro era anche la

possibilità di anticipare o posticipare di diverse settimane la prenotazione della revisione.

Il rodato meccanismo illecito scoperto era ormai noto anche alle ditte di autotrasporto

fuori dall’Emilia-Romagna. Alla Motorizzazione Civile di Ferrara venivano sottoposti a

revisione automezzi provenienti da tutta Italia, con la certezza che, con alcune centinaia

di euro, era possibile “comprare” le verifiche anche in presenza di gravi inefficienze di tipo

meccanico o elettrico (sistemi frenanti non idonei o non completamente efficienti, usura

degli pneumatici oltre gli standard consentiti, malfunzionamento dell’impianto luci ecc.).

Le riprese video effettuate dagli investigatori, oltre a svelare il giro di denaro e di favori,

hanno consentito di fotografare la spregiudicatezza con cui, in molti casi, venivano

occultate le carenze al sistema frenante o agli pneumatici dei veicoli, consentendo la

circolazione su strada di mezzi non sicuri.

Oltre alle ordinanze di custodia cautelare emesse dal G.I.P., Dott. Vartan Giacomelli,

l’Autorità Giudiziaria inquirente ha disposto che gli agenti della Polizia Stradale e i militari

della Compagnia della Guardia di Finanza di Ferrara eseguano il sequestro delle carte di

circolazione degli oltre 350 automezzi individuati nel corso delle indagini, i quali verranno

tutti sottoposti a revisione straordinaria.

