GDF COMO: OPERAZIONE PANNI SPORCHI. RICICLAGGIO INTERNAZIONALE DI VALUTA (CS+VIDEO)

(AGENPARL) – lun 04 maggio 2020 Operazione Panni Sporchi: denunciate 19 persone per riciclaggio

internazionale, sequestrati 36 kg d’oro e denaro contante per 660.000 €.

La Guardia di finanza di Como, nell’ambito di un procedimento penale pendente presso la

Procura della Repubblica di Como, ha svolto complesse indagini che hanno permesso di

portare alla luce un sodalizio criminale dedito al riciclaggio dei proventi dei delitti tributari e

del commercio abusivo di oro, mediante il trasferimento fraudolento di valuta in contanti

nonché di oro da investimento coniato in monete, da e per la Svizzera.

I risultati raggiunti dai militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Como si

riassumono in queste cifre: arresto di due persone in flagranza di reato e denuncia a piede

libero di complessive 19 persone nonché il sequestro di kg. 36 di oro (in forma di lingotti o

di sterline da investimento), di denaro contante per circa 660.000 euro e 5 autovetture.

L’indagine ha riguardato il settore del riciclaggio transnazionale di valuta, fenomeno che

caratterizza la provincia comasca che non solo è situata sul confine con la Svizzera, ma si

colloca anche a metà strada del crocevia finanziario che collega Lugano a Milano. Non più

pesanti bricolle trasportate da contrabbandieri lungo gli impervi sentieri nei boschi di

confine, dunque, ma comode auto cariche di oro e valuta, nascosti in ben occultati

doppifondi, guidate da moderni spalloni che corrono lungo la tratta autostradale che unisce

i due capoluoghi.

In realtà, i flussi finanziari che passano da Como si diramano poi per l’intera Italia. Come

nell’episodio che ha portato all’arresto, in flagranza, di due degli indagati quando questi

vennero sorpresi dai militari presso l’uscita del casello autostradale di Brescia nell’atto di

scambiarsi un pacco di banconote: 138.500 € consegnati da un imprenditore lombardo ad

uno spallone perché li trasferisse in Svizzera.

Ed è proprio sui patrimoni di rientro dalla Svizzera che si sono concentrate le indagini delle

Fiamme Gialle lariane che non solo hanno effettuato denunce e sequestri a carico di chi è

rientrato in Italia senza effettuare le previste dichiarazioni in Dogana, ma che hanno anche

approfondito le modalità con le quali i destinatari finali di queste provviste finanziarie

hanno costituito il loro tesoretto all’estero non dichiarandolo al Fisco. Per questa ragione

sono state segnalate, per gli opportuni approfondimenti fiscali, ai Reparti delle province di

Parma, Napoli, Genova e Trento, le posizioni di coloro che detenevano illecitamente

denaro in Svizzera.

I vertici del sodalizio, in concreto, gestiscono oltreconfine intermediari finanziari – nella

forma per lo più di società fiduciarie o di cambiavalute – curando, su esplicita richiesta del

cliente finale, il flusso finanziario, infatti, dalla Svizzera all’Italia, provvedono dapprima alla

monetizzazione dei flussi finanziari esteri e, successivamente, al trasferimento dei fondi

mediante spalloni dall’Italia alla Svizzera, provvedendo al ritiro del contante in Italia, al

trasferimento oltreconfine e quindi al versamento in appositi conti correnti, accesi presso

specifiche Banche elvetiche, oppure al deposito in cassette di sicurezza “anonime”

dislocate non solo all’interno di Istituti di credito ma anche presso uffici cambio.

Il referente per questo comunicato stampa è il Ten. Col. Samuel Bolis, Comandante del

