GDF CATANZARO: PERCEPITI RIMBORSI DAL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE PER 10,5 MILIONI DI EURO ANCHE A FRONTE DI OLTRE 1.000 FALSI RICOVERI IN TERAPIA INTENSIVA CORONARICA. SEQUESTRATI 10,5 MILIONI DI EURO (CS+VIDEO)

(AGENPARL) – gio 01 ottobre 2020 CATANZARO, 1° OTTOBRE 2020
GUARDIA DI FINANZA: OPERAZIONE “CUORE MATTO”. TRA
IL 2013 E IL 2019 PERCEPITI
RIMBORSI DAL SERVIZIO
SANITARIO REGIONALE PER 10,5
MILIONI DI EURO ANCHE A FRONTE
DI OLTRE 1.000 FALSI RICOVERI IN
TERAPIA INTENSIVA CORONARICA.
INTERDIZIONE DI 12 MESI PER IL
MANAGEMENT DELLA CASA DI CURA
“VILLA S. ANNA” DI CATANZARO.
SEQUESTRATI 10,5 MILIONI DI EURO.
IN DATA ODIERNA, I FINANZIERI DEL COMANDO PROVINCIALE DI
CATANZARO HANNO DATO ESECUZIONE A UN’ORDINANZA CAUTELARE
EMESSA DAL G.I.P. DEL TRIBUNALE DI CATANZARO, DOTT.SSA GAIA
SORRENTINO, SU RICHIESTA DI QUESTO UFFICIO DI PROCURA, AL
TERMINE DI UN’ARTICOLATA INDAGINE NEI CONFRONTI DELLA
CLINICA PRIVATA “VILLA S. ANNA” DI CATANZARO, NOTA STRUTTURA
SANITARIA NONCHÉ CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE DI ALTA
SPECIALITÀ PER IL TRATTAMENTO E LA CURA DELLE MALATTIE
CARDIOVASCOLARI.
L’INDAGINE È STATA AVVIATA ALL’INIZIO DEL 2019 DAI MILITARI DEL
NUCLEO DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA GUARDIA DI
FINANZA DI CATANZARO E, SUCCESSIVAMENTE ALL’ACCERTAMENTO
DELLE PRIME IPOTESI DI REATO, È STATA AFFIDATA AI PUBBLICI
MINISTERI DOTT. VITO VALERIO E DOTT.SSA CHIARA BONFADINI, CON
Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Catanzaro
IL COORDINAMENTO DEL PROCURATORE AGGIUNTO DOTT. GIANCARLO
NOVELLI E LA DIREZIONE DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA,
DOTT. NICOLA GRATTERI.
ALL’ESITO DELL’ATTIVITÀ INVESTIGATIVA, SU RICHIESTA DI QUESTO
UFFICIO, IL G.I.P. HA DISPOSTO:
NEI CONFRONTI DI DUE SOGGETTI (IL LEGALE RAPPRESENTANTE E
IL DIRETTORE GENERALE DELLA CLINICA “S. ANNA”) LA MISURA
CAUTELARE PERSONALE DEL DIVIETO TEMPORANEO (PER MESI 12)
DI ESERCITARE ATTIVITÀ PROFESSIONALI O IMPRENDITORIALI,
ANCHE CON RIFERIMENTO A INCARICHI DIRETTIVI DI PERSONE
GIURIDICHE, INDAGATI PER REATI DI TRUFFA AGGRAVATA E
CONTINUATA AI DANNI DEL SERVIZIO SANITARIO E FRODE NELLE
PUBBLICHE FORNITURE (ARTT. 640, COMMA 2, N. 1, 356, 81 E 110 COD.
PEN.);
NEI CONFRONTI DELLA CLINICA “S. ANNA” E DI TRE PERSONE
FISICHE (OLTRE AI DUE SOPRA CITATI, ANCHE A CARICO DEL
DIRETTORE SANITARIO PRO TEMPORE) IL SEQUESTRO PREVENTIVO
FINALIZZATO ALLA CONFISCA, ANCHE PER EQUIVALENTE, DELLE
SOMME DI DENARO PROFITTO DEI REATI CONTESTATI, PER UN
IMPORTO TOTALE DI OLTRE 10,5 MILIONI DI EURO.
OGGETTO DELLE INVESTIGAZIONI È STATA LA GESTIONE DEL REPARTO
DI “UNITÀ TERAPIA INTENSIVA CORONARICA” (UTIC), UFFICIALMENTE
OPERANTE ALL’INTERNO DELLA CLINICA “S. ANNA”, MA CHE, IN
REALTÀ, NON È MAI ENTRATO IN FUNZIONE.
SIN DAL 2013, INFATTI, LA CASA DI CURA ERA ACCREDITATA PRESSO IL
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE ALLA GESTIONE DI POSTI-LETTO
UTIC, DESTINATI AL TRATTAMENTO DELLE PATOLOGIE CARDIACHE
ACUTE, CHE RICHIEDONO MONITORAGGIO CONTINUO E COSTANTE DEI
PARAMETRI VITALI, IN SOGGETTI CON GRAVI SCOMPENSI CARDIACI IN
ATTO.
AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ, È EMERSO INEQUIVOCABILMENTE CHE IL
REPARTO UTIC DI “VILLA S. ANNA” NON ERA MAI STATO
CONCRETAMENTE AVVIATO, RISULTANDO PRIVO DI ATTREZZATURE
CONFORMI AGLI STANDARD DEL SERVIZIO UTIC E DEL PERSONALE
MEDICO E PARAMEDICO ADEGUATAMENTE PREPARATO E IN NUMERO
IDONEO A GARANTIRE UN’EFFICACE TURNAZIONE E ASSISTENZA “H24”.
I PAZIENTI CARDIOLOGICI ACUTI, PERTANTO, VENIVANO ASSISTITI E
TRATTATI NON PRESSO L’INESISTENTE UTIC, COME NORMALMENTE
Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Catanzaro
SAREBBE DOVUTO ACCADERE, MA NEI REPARTI DI “CARDIOLOGIA” O DI
“UNITÀ TERAPIA INTENSIVA POST-OPERATORIA” (UTIPO), MENTRE I
POSTI LETTO UFFICIALMENTE DESTINATI AL REPARTO UTIC
OSPITAVANO RICOVERI ORDINARI.
GRAZIE A TALE SISTEMA FRAUDOLENTO, LA CASA DI CURA È COSÌ
RIUSCITA A OTTENERE TRA IL 2013 E IL 2019 DAL SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE UN ILLECITO PROFITTO DI OLTRE 10 MILIONI DI EURO.
SUL TOTALE DI TALI SOMME, PARI A 10.564.934,10 EURO, IL GIP DEL
TRIBUNALE DI CATANZARO HA DISPOSTO LA MISURA CAUTELARE
REALE DEL SEQUESTRO PREVENTIVO AI FINI DELLA CONFISCA, ANCHE
PER EQUIVALENTE, TRATTANDOSI DEL PROFITTO DEI REATI
CONTESTATI IN CONCORSO FRA LORO A:
– FRONTERA ROSANNA, 56 ANNI, DI CATANZARO, LEGALE
RAPPRESENTANTE DELLA CASA DI CURA “VILLA S. ANNA S.P.A.”;
– FAILLA GIUSEPPE, 65 ANNI, DI CATANZARO, DIRETTORE GENERALE
DELLA SUDDETTA CLINICA;
– MULEO GAETANO, 75 ANNI, DI CATANZARO MA RESIDENTE IN
PERUGIA, DIRETTORE SANITARIO DELLA CASA DI CURA DAL 2010 E
FINO AD AGOSTO 2019.
I RESPONSABILI RISULTANO PERALTRO ISCRITTI NEL REGISTRO DELLE
PERSONE INDAGATE ANCHE PER IL REATO DI “VIOLENZA O MINACCIA
PER COSTRINGERE TALUNO A COMMETTERE UN REATO” (ART. 611 COD.
PEN.) IN QUANTO, UNA VOLTA APPRESO DELL’ESISTENZA
DELL’INDAGINE IN CORSO DA PARTE DELLA GUARDIA DI FINANZA,
AVREBBERO MINACCIATO ALCUNI MEDICI IN SERVIZIO PRESSO LA
CASA DI CURA DI ANDARE INCONTRO A CONSEGUENZE SUL PIANO
LAVORATIVO E PERSONALE, NEL CASO IN CUI NON AVESSERO
RITRATTATO O QUANTOMENO RIMODULATO LE DICHIARAZIONI
RILASCIATE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA CIRCA IL MANCATO
FUNZIONAMENTO DEL REPARTO UTIC.
ULTERIORI APPROFONDIMENTI SONO IN CORSO AL FINE DI VALUTARE
IL COINVOLGIMENTO DI ULTERIORI DIPENDENTI DELLA CLINICA
NONCHÉ DELLE STRUTTURE PUBBLICHE (ES. ASP DI CATANZARO E
REGIONE CALABRIA), DEPUTATE ALLA GESTIONE E ALLA VERIFICA DEI
REQUISITI ORGANIZZATIVI, STRUTTURALI E TECNOLOGICI NECESSARI
PER L’ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE.