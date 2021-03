GDF CA: OPERAZIONE “CETOS” (CS+VIDEO)

(AGENPARL) – mar 16 marzo 2021 OPERAZIONE “CETOS” – SEQUESTRATI BENI PER OLTRE 64 MILIONI DI EURO,

OLTRE A DUE NAVI, NEI CONFRONTI DI SOCIETA’ GERENTI IL SERVIZIO DI

COLLEGAMENTO MARITTIMO TRA LA SARDEGNA E LE ISOLE MINORI.

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cagliari, nell’ambito di

un’operazione coordinata dalla locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione ad

un provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale del capoluogo con il

quale è stato disposto il sequestro preventivo di due navi traghetto, nonché di beni mobili,

immobili, quote societarie e disponibilità finanziarie, anche nella forma per equivalente, per

un valore di oltre 64 milioni di euro, nei confronti di due imprenditori e due società operanti

nel settore della navigazione e del noleggio di mezzi di trasporto marittimo.

I plurimi reati ipotizzati sono quelli di concorso in truffa aggravata per il conseguimento di

erogazioni pubbliche, turbata libertà degli incanti, frode nelle pubbliche forniture, falsità in atti

pubblici e attentati alla sicurezza dei trasporti.

Oltre alle responsabilità penali delle persone fisiche, sono contestati illeciti amministrativi per

fatti dipendenti da reato, in base alla normativa sulla responsabilità degli enti.

Le attività, in corso di esecuzione in Cagliari, Portoscuso (SU), Calasetta (SU), La Maddalena

(SS), Porto Torres (SS), Sassari, Palermo, Reggio Calabria e Augusta (SR), con il supporto

degli specialisti del Reparto Operativo Aeronavale del Corpo, costituiscono l’esito di una

complessa indagine condotta, a partire dal 2019, dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria

di Cagliari sulla procedura di gara, aggiudicata dalla Regione Sardegna nel 2016 (per la

durata di sei anni per l’importo complessivo, esclusa iva, di 70,1 milioni di euro, con opzione

di estensione del servizio fino a 9 anni per un valore complessivo totale di oltre 104 milioni di

euro) ad una compagnia di navigazione sarda onde assicurare la connettività marittima della

Sardegna con le isole minori “S. Pietro” e “La Maddalena”.

In applicazione della normativa UE in materia di aiuti di Stato, la legislazione vigente prevede,

infatti, lo strumento della “continuità territoriale”, attraverso cui – grazie a forme di

compensazione erogate a contropartita di obblighi di servizio pubblico imposti alle compagnie

incaricate del servizio di trasporto – è garantito ai cittadini l’esercizio del diritto alla mobilità

e allo sviluppo economico-sociale dei territori interessati, assicurando nel contempo tariffe

ragionevoli, nel rispetto di specifiche condizioni di orario, capacità e frequenza dei

collegamenti, laddove le sole forze operanti sul mercato non possano offrire servizi di

adeguato livello.

Tra i requisiti, tuttavia, prescritti per poter partecipare e aggiudicarsi la gara i concorrenti

avrebbero dovuto adibire unità dotate di stringenti caratteristiche strutturali volte a consentire

il traghettamento, in condizioni di sicurezza, di merci pericolose e passeggeri, tutelando e

garantendo, in particolare, le pari opportunità, in termini di accessibilità e di mobilità a bordo

delle stesse navi, anche alle persone a mobilità ridotta (“P.M.R.”), individuate dalla normativa

