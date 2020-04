GDF BOLOGNA: SCOPERTA MAXI TRUFFA AI DANNI DELL’I.N.P.S. DA PARTE DI UNA COOPERATIVA DI SERVIZI – DISPOSTO IL SEQUESTRO DI BENI PER 3 MILIONI DI EURO (CS+VIDEO)

(AGENPARL) – mar 21 aprile 2020 DELL’I.N.P.S. DA PARTE DI UNA COOPERATIVA DI SERVIZI. DISPOSTO

IL SEQUESTRO DI BENI PER 3 MILIONI DI EURO

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna hanno eseguito, su

disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale, Dott. Domenico

Truppa, un decreto di sequestro preventivo per equivalente di disponibilità finanziarie

per complessivi 3 milioni di euro, nei confronti di due soggetti, F.A. classe ’43 e S.K.

classe ‘73 entrambi residenti in Provincia di Bologna, nella loro qualità di Presidente e Vice

Presidente del C.d.A. di una cooperativa di servizi, con sede in San Lazzaro di Savena

(BO), ritenuti responsabili di aver posto in essere, tra il 2013 ed il 2016, una ingente truffa

ai danni dell’I.N.P.S.

In particolare, l’indagine, condotta dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria

di Bologna, sotto la direzione della Procura della Repubblica nella persona del Sostituto

Procuratore Dott. Flavio Lazzarini, ha permesso di accertare come gli amministratori della

cooperativa, operante nel settore delle pulizie, con contratti di appalto stipulati con importanti

aziende di trasporto nazionale e locale, simulando uno stato di crisi aziendale, avessero nel

tempo richiesto ed ottenuto dall’I.N.P.S., in maniera indebita, l’applicazione di “contratti di

solidarietà” che, al fine di evitare licenziamenti, prevedono una riduzione dell’orario di lavoro

in favore dei propri dipendenti e l’ottenimento di uno specifico contributo.

Gli approfondimenti investigativi svolti dalle fiamme gialle felsinee hanno consentito di

accertare come la cooperativa, nonostante la concessione di tale particolare forma di

ammortizzatore sociale, avesse continuato ad impiegare fraudolentemente i propri

dipendenti per l’intero orario di servizio, giustificando la retribuzione delle ore in eccesso,

rispetto a quelle stabilite nei suddetti contratti, come se fossero somme elargite a titolo di

“rimborsi” o “trasferte”, remunerando irregolarmente le ore di straordinario svolte dal

personale.

Grazie a tale stratagemma, gli amministratori della cooperativa hanno illecitamente ottenuto

dall’Istituto di Previdenza contributi, a seguito dell’applicazione dei contratti di solidarietà,

per un importo totale di circa 3 milioni di euro omettendo, altresì, il versamento degli

ordinari oneri previdenziali dovuti sulle ore lavorative eseguite in eccedenza per ulteriori

2,5 milioni di euro.

🔊 Listen to this