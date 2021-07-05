(AGENPARL) – lun 05 luglio 2021 Guardia di Finanza
COMANDO PROVINCIALE BARI
70123
080/527
Pec:BA
Bari,
luglio
OPERAZIONE “
IL LIBANESE
”. ESEGUITA UN’ORDINANZA DI
PER IL REATO DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
INTERNAZIONALE.
DALLE PRIME LUCI DELL’ALBA, AL TERMINE DI UN’ARTICOLATA ATTIVITÀ
CONTRASTO
FINANZIAMENTO
TERRORISMO
INTERNAZIONALE
COORDINATA DALLA D.D.A. DI BARI, 50
ILITARI DEL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI
BARI, CON IL SUPPORTO DI PERSONALE DELLO S.C.I.C.O. ROMA, STANNO
DANDO ESECUZIONE, AD ANDRIA
, A UN’ORDINANZA
EMESSA DAL
APPLICATIVA DELLA MISURA
TELARE DELLA
CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE
A CARICO DI
SOGGETTI
I DETTAGLI DELL’OPERAZIONE SARANNO RESI NOTI NEL CORSO DI UNA
CONFERENZA STAM
CHE SI TERRA’
ALLE
ORE 10.00
ODIERNE
RESSO
UFFICI
DI QUESTO COMANDO PROVINCIALE ALLA PRESENZA, TRA GLI
ALTRI, DEL
PROCURATORE
DELLA
REPUBBLICA
MAGISTRATI
DELLA
DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO