GDF BARI: OPERAZIONE “CRAVATTE ROSA”- ESEGUITE 13 MISURE CAUTELARI PER USURA AGGRAVATA ED ESTORSIONE (CS + VIDEO)

(AGENPARL) – lun 09 novembre 2020 Bari, 9 novembre 2020

GUARDIA DI FINANZA: OPERAZIONE “CRAVATTE ROSA”. ESEGUITE A BARI 13

MISURE CAUTELARI PER USURA AGGRAVATA ED ESTORSIONE.

In data odierna, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di

Bari, in collaborazione con personale specializzato della Sezione Aerea del R.O.A.N. e del

Gruppo Pronto Impiego di Bari, ha eseguito un’ordinanza – emessa dal G.I.P. del

Tribunale di Bari su richiesta della locale Procura della Repubblica – applicativa della

misura cautelare personale nei confronti di 13 soggetti, di cui 5 in carcere e 8 agli arresti

domiciliari.

Contestualmente, sono in corso perquisizioni personali e domiciliari a carico dei medesimi

indagati.

Le complesse indagini – coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di

Bari – hanno consentito di disvelare condotte di usura, di tipo “domestico”, per centinaia di

migliaia di euro, poste in essere, nel periodo 2011-2020, prevalentemente da donne

appartenenti a 4 nuclei familiari nei confronti di loro vicini di casa, residenti nei quartieri

popolari Japigia, San Pasquale e San Paolo di Bari.

In particolare, le attività investigative sono state avviate a seguito delle dichiarazioni rese

da un’anziana donna di Bari, in gravi difficoltà economiche, la quale – presentatasi nel

maggio 2019 presso il Nucleo PEF Guardia di Finanza di Bari – aveva denunciato di

essere stata e di essere, tuttora, vittima di usura da parte di diversi “aguzzini”.

L’attività investigativa è stata, quindi, sviluppata dai Finanzieri del G.I.C.O. Bari mediante

attività di intercettazione telefonica, pedinamenti, video-riprese, indagini finanziarie ed

escussione in atti delle numerosissime vittime dell’usura, la maggior parte delle quali –

dimostrando grande coraggio – ha fornito una preziosa collaborazione agli inquirenti per la

ricostruzione dell’illecita attività creditizia e l’individuazione dei responsabili.

Il “modus operandi” dell’attività usuraria prevedeva la restituzione della somma prestata in

un arco temporale ricompreso – nella maggior parte dei casi tra una settimana ed un

massimo di 6 mesi – con l’applicazione di tassi di interesse annui fino a oltre il 5.000%.

Spesso gli usurai costringevano le loro vittime a pagare gli interessi anche ricorrendo a

violenze e minacce, quali – a titolo esemplificativo – le seguenti: “Se non paghi vengo e ti

sbrano”; “Se non paghi ti brucio l’auto”; “Ti mando mio figlio con la pistola”, “…ti faccio

saltare in aria…”.

