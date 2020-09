GDF BARI: FALLIMENTO FIMCO S.P.A E MAIORA GROUP S.P.A. – 8 MISURE CAUTELARI PERSONALI (CS+VIDEO)

(AGENPARL) – mar 29 settembre 2020 Bari, 29 settembre 2020

FALLIMENTO FIMCO S.P.A E MAIORA GROUP S.P.A.: ESEGUITE 8

MISURE CAUTELARI PERSONALI (6 ARRESTI DOMICILIARI E 2 MISURE

INTERDITTIVE) A CARICO DI IMPRENDITORI, PROFESSIONISTI ED EX

VERTICI DELLA BANCA POPOLARE DI BARI

Nella mattina odierna i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari hanno

eseguito un’ordinanza applicativa di 8 misure cautelari personali – emessa, su richiesta di

questa Procura della Repubblica, dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bari

– nei confronti di imprenditori, professionisti ed ex vertici della Banca Popolare di Bari,

indagati, a vario titolo, per i reati di bancarotta concordataria e fallimentare aggravata,

riciclaggio e autoriciclaggio, commessi nel periodo dal 2016 al 2019.

In particolare, i destinatari della misura degli arresti domiciliari sono Giacomo FUSILLO

(figlio di Vito FUSILLO, imprenditore barese attivo nel settore delle costruzioni immobiliari

nonché già amministratore delle fallite FIMCO S.p.A. e MAIORA GROUP S.p.A.), Gianluca

JACOBINI (già Condirettore Generale della Banca Popolare di Bari), Nicola LOPERFIDO

(già responsabile della Funzione Crediti del medesimo istituto), Salvatore LEGGIERO

(imprenditore dominus dell’omonimo gruppo immobiliare fiorentino), Girolamo STABILE

(rappresentante legale del Fondo di investimento estero KANT CAPITAL con sede in

Gibilterra), Vincenzo Elio GIACOVELLI (commercialista e legale rappresentante pro-

tempore della società IL MELOGRANO EVENTI S.r.l., riconducibile a Giacomo FUSILLO).

È stata, invece, disposta la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare l’attività

imprenditoriale e professionale per 12 mesi nei confronti del citato Vito FUSILLO e di Marco

JACOBINI (già Presidente del C.d.A. della Banca Popolare di Bari).

L’ordinanza cautelare costituisce l’epilogo di articolate e complesse indagini avviate da

quest’Ufficio di Procura ed effettuate dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico

Finanziaria di Bari, a seguito della richiesta di ammissione al concordato preventivo

avanzata da FIMCO S.p.A. e MAIORA GROUP S.p.A., società dichiarate fallite dal Tribunale

di Bari in data 25.09.2019 su richiesta di questa stessa Procura.

Nello specifico, sono state contestate agli indagati plurime operazioni societarie

“straordinarie” poste in essere in epoca antecedente e prossima al verificarsi dello stato di

insolvenza al fine di “distrarre” o “dissipare” beni immobili e compendi aziendali di rilevante

pregio facenti parte del patrimonio delle imprese FIMCO S.p.A. e MAIORA GROUP S.p.A.,

il cui valore economico è stato stimato in 93 milioni di euro.

Tali condotte sono state poste in essere con il coinvolgimento di compiacenti imprenditori e

professionisti e con il determinante concorso degli ex vertici della Banca Popolare di Bari

(attualmente commissariata), nelle persone di Marco JACOBINI, Gianluca JACOBINI e di

Nicola LOPERFIDO i quali hanno:

1

 reiterato nel tempo la concessione di linee di credito, finanziamenti e sconfinamenti di

conto corrente in favore delle società facenti parte del gruppo FIMCO/MAIORA, pur nella

consapevolezza del loro stato di dissesto finanziario e della loro incapacità di adempiere

alle obbligazioni assunte;

 agevolato ed incentivato la distrazione di importanti asset dal patrimonio del gruppo

FIMCO/MAIORA verso società terze, concedendo a queste ultime i finanziamenti

necessari al perfezionamento delle relative compravendite.

A due degli indagati, Giacomo FUSILLO e Vincenzo Elio GIACOVELLI, sono stati altresì

contestati i reati di autoriciclaggio e, per il solo Giacomo FUSILLO, anche il reato di

riciclaggio essendo state accertate, in almeno due circostanze, condotte poste in essere sui

beni distratti dalla massa fallimentare finalizzate ad impedirne l’individuazione della

provenienza delittuosa. Detti beni, per lo più compendi aziendali – dopo essere stati sottratti

al patrimonio delle fallite – sono stati trasferiti a soggetti giuridici appositamente costituiti

dagli stessi indagati al fine di preservarli da possibili aggressioni dei creditori ovvero in

favore di società terze allo scopo di monetizzarne il relativo valore.

L’analisi condotta sulla documentazione acquisita presso le sedi delle imprese coinvolte in

tali operazioni, nonché le attività tecniche di captazione di comunicazioni telefoniche e di

analisi forense sui computer e server aziendali ha condotto alla individuazione delle seguenti

operazioni societarie aventi finalità distrattive o dissipative:

 Operazione “KANT”, posta in essere dalla MAIORA GROUP S.p.A. al fine di occultare

il proprio stato di insolvenza mediante il simulato conferimento delle quote del capitale

sociale delle controllate LOGISTICA SUD S.r.l. (anch’essa fallita in data 11/11/2019) e

AMBASCIATORI IMMOBILIARE S.r.l. (per la quale pende istanza di fallimento) –

entrambe fortemente indebitate verso la Banca Popolare di Bari – nel fondo di

investimento estero “KANT CAPITAL FUND STRATEGIC BUSINESS PCC LIMITED”,

con sede in Gibilterra, di fatto riconducibile all’indagato STABILE Girolamo, a fronte della

ricezione di quote dello stesso fondo del valore nominale di 20 milioni di euro. In tale

contesto, MAIORA GROUP S.p.A. ha anche dismesso alcuni immobili di rilevante valore,

quali l’ex Hotel Ambasciatori di Bari ed il Polo Logistico di Rutigliano, ceduti a società

terze per 22 milioni di euro il primo e, per 4.7 milioni di euro, il secondo;

 Operazione “ROMA TREVI”, avente ad oggetto la dismissione, da parte della FIMCO

S.p.A., del “Palazzo Trevi” – prestigioso palazzo storico sito in Roma – in favore della

ROMA TREVI S.r.l., società controllata dalla LEGGIERO REAL ESTATE S.p.A., facente

parte del gruppo societario fiorentino dell’imprenditore Salvatore LEGGIERO, al prezzo

di 40 milioni di euro. Dalle indagini è emerso che tale cessione era stata promossa dalla

stessa Banca Popolare di Bari (nei cui confronti il gruppo FIMCO/MAIORA aveva

un’esposizione debitoria di oltre 160 milioni di euro), che, in accordo con le parti, ha

incassato parte del prezzo corrisposto dalla società venditrice al fine di ridurre il debito

che la FIMCO S.p.A. aveva nei confronti della medesima Banca. Inoltre, al fine di

incentivare tale operazione, la Banca Popolare di Bari ha finanziato la società acquirente

per un importo pari all’intero prezzo di cessione. Le attività investigative hanno, inoltre,

disvelato l’esistenza di un accordo occulto finalizzato a consentire a Vito FUSILLO di

ottenere un surplus del prezzo della cessione sotto forma di “partecipazione” al capitale

sociale della LEGGIERO REAL ESTATE S.p.A. del valore di 2 milioni di euro, acquisita

dalla società IL MELOGRANO EVENTI S.r.l., di proprietà del figlio Giacomo ed

amministrata da Vincenzo Elio GIACOVELLI, uomo di fiducia dei FUSILLO;

 Operazione “CNI-MCG”, avente ad oggetto la dismissione della partecipazione

posseduta dalla MAIORA GROUP S.p.A. nella CNI S.p.A. (società attiva nel settore dei

servizi alle imprese), in favore della MCG INVESTIMENTI S.r.l., società di cui Giacomo

FUSILLO deteneva il 50% delle quote, al prezzo sottostimato di 4,5 milioni di euro e con

una vantaggiosa dilazione trentennale del pagamento del prezzo senza interessi. Nel

corso del 2019, Giacomo FUSILLO riciclava la propria quota del capitale sociale di MCG

2

INVESTIMENTI S.r.l., nel cui patrimonio era confluita CNI S.p.A., oggetto delle descritte

condotte distrattive, cedendola ad un soggetto terzo al prezzo di 1,2 milioni di euro;

 Operazione “SOIGET”, afferente alla dismissione dal patrimonio della FIMCO S.p.A. del

capitale sociale della SOIGET S.r.l, società titolare di prestigiosi alberghi quali “La

Peschiera” e “Il Melograno”, nonché affittuaria di un rilevante ramo d’azienda di FIMCO

S.p.A. concernente la gestione del complesso turistico “Cala Ponte” di Polignano a Mare

(BA). Tale distrazione è avvenuta mediante la cessione del 100% delle quote di SOIGET

S.r.l. a Giacomo FUSILLO ed il successivo conferimento di tale partecipazione nella

SESTO ELEMENTO S.r.l. (società sempre riconducibile a Giacomo FUSILLO) al prezzo

sottostimato di 2 milioni di euro da corrispondersi, anche in questo caso, con una

dilazione decennale e senza interessi. Il citato prezzo di vendita è stato determinato sulla

base di una perizia redatta da Vincenzo Elio GIACOVELLI riportante un valore inferiore

al reale.

Il trasferimento delle quote della SOIGET S.r.l. alla SESTO ELEMENTO S.r.l. – in quanto

posto in essere al fine di ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del

cespite ceduto, profitto del reato di bancarotta fallimentare – ha integrato una tipica ipotesi

di autoriciclaggio, avendo Giacomo FUSILLO concorso nella condotta distrattiva.

Contestualmente all’esecuzione delle misure cautelari personali, le Fiamme Gialle baresi

stanno effettuando – su delega di questa Procura – perquisizioni presso abitazioni ed uffici

ubicati in Bari, Roma e Milano nella disponibilità di alcuni indagati.

3

🔊 Listen to this