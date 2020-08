GDF AP OPERAZIONE “NEMESI” – PERQUISIZIONI E SEQUESTRI IN LUSSEMBURGO, ROMA E ASCOLI PICENO – RECUPERI DI BENI PER 70 MILIONI DI EURO (CS + VIDEO)

(AGENPARL) – mer 26 agosto 2020 Ascoli Piceno, 26 agosto 2020

GUARDIA DI FINANZA DI ASCOLI PICENO: OPERAZIONE “NEMESI”.

GLI SVILUPPI INTERNAZIONALI DI UNO DEI MAGGIORI “CRACK”

DEGLI ULTIMI ANNI NELLE MARCHE NELL’EDILIZIA.

PERQUISIZIONI E SEQUESTRI IN LUSSEMBURGO, ROMA E

ASCOLI PICENO. DENUNCIATE 6 PERSONE – RECUPERI DI BENI

ALL’ATTIVO FALLIMENTARE PER 70 MILIONI DI EURO.

E’ arrivata sino in Lussemburgo l’indagine di polizia giudiziaria del Comando Provinciale

della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno, coordinata dalla locale Procura della

Repubblica, che, nel mese di giugno, ha visto l’esecuzione di un provvedimento di sequestro

preventivo emesso dal G.I.P. presso il Tribunale, cui sono seguite perquisizioni nelle città di

Ascoli Piceno e di Roma presso gli uffici di due imprese, di uno studio di un consulente e

di filiali di due istituti di credito e la notifica di un ordine di esibizione documentale ad una

società fiduciaria di amministrazione e trust di Milano, coinvolta in relazione a diversi

rapporti fiduciari intestati a soggetti sottoposti alle indagini.

L’operazione “Nemesi” – questo il nome attribuito all’attività, ripreso dalla personificazione

mitologica della giustizia compensativa – ha disvelato gli ambiti dell’internazionalità di uno

dei maggiori crack degli ultimi anni nelle Marche di una società ascolana già operante nel

settore dell’edilizia, depauperata dei propri beni, che annovera ad oggi un passivo di 298

milioni di euro, rappresentato in gran parte da debiti bancari (circa 208 milioni di euro),

dichiarata fallita dal Tribunale di Ascoli Piceno nel novembre del 2019 in conseguenza della

rinuncia, da parte del management aziendale, nel portare avanti un concordato c.d. “in

bianco”, a cui la medesima aveva fatto ricorso ad aprile dello stesso anno.

Determinanti, anche in questa circostanza, i contributi dei finanzieri “Computer Forensics e

Data Analysis” dello stesso Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Ascoli Piceno,

che ha curato l’esecuzione delle complesse indagini di polizia giudiziaria, i quali hanno

partecipato alle perquisizioni, occupandosi di scandagliare diversi apparati informatici, al

fine di rinvenire – come, poi, successo – documenti, file e tracce digitali transitate nel tempo

nelle “memorie” dei dispositivi.

Alquanto articolata la ricostruzione del crack effettuata dalle Fiamme Gialle picene che, tra

l’altro, ha consentito di delineare condotte, vicende e distrazioni, poi “chiarite” in

Lussemburgo attraverso l’esecuzione di una specifica Commissione Rogatoriale, avviata

dalla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno, affidata per il tramite dell’Interpol alla Polizia

di quel Paese.

Si delinea, quindi, la posizione del management della società fallita, composto da 3 membri

del Consiglio di Amministrazione, oggi indagati unitamente ad altri 3 professionisti

(commercialisti ascolani, membri del Collegio Sindacale della stessa fallita, denunciati per

“concorso”), risultati essersi adoperati nel mettere in atto un preciso e precostituito disegno,

attraverso il quale (come puntualmente ricostruito dalle indagini), con una serie vorticosa di

iniziative illecite – ed anche con l’ausilio di società anonima lussemburghese, risultata

riconducibile ai 3 membri del Consiglio di Amministrazione indagati e controllata da altre

due società anonime lussemburghesi – si è arrivati ad una bancarotta pianificata della

società picena, “svuotata” degli asset patrimoniali di maggiore rilevanza finanziaria, al fine

di inibire i creditori.

Reati fallimentari sono, infatti, quelli cui dovranno rispondere, a diverso titolo, le 6 persone

indagate: “Bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata per distrazione”, determinata

dalla distrazione, dal patrimonio della fallita, di attività costituite da partecipazioni societarie

e titoli azionari, quest’ultimi rappresentanti, in un caso, la maggioranza assoluta del capitale

sociale di altra società direttamente controllata, operante nel settore delle energie

rinnovabili, dirottati verso una società anonima del Lussemburgo, che si ritiene riconducibile

ai tre membri indagati del Consiglio di Amministrazione della società fallita.

Contestata anche la “Bancarotta fraudolenta preferenziale aggravata”, determinata dalla

cessione di un credito di 3,5 milioni di euro vantato dalla fallita nei confronti del Comune di

Guidonia Montecelio (RM) e dall’emissione di un bonifico bancario di 190.000 euro in favore

della già citata società direttamente controllata, operante nel settore delle energie

rinnovabili, considerati pagamenti preferenziali a discapito dei creditori.

“Bancarotta fraudolenta aggravata da reato societario” è l’ultima delle fattispecie

fallimentari connessa all’iscrizione di falsi valori, esponendo fatti materiali rilevanti non

rispondenti al vero e per importi rilevanti nei bilanci della società fallita dal 2011 al 2017, in

modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari di tali informazioni,

continuando così l’attività societaria in assenza di requisiti economico-patrimoniali, con la

conseguenza di veder incrementato il deficit patrimoniale che, alla luce delle rettifiche che

si sarebbero dovute apportare, è passato dai 3 milioni di euro del 2011 a più di 16 milioni di

euro del 2017, aggravandone così il dissesto in atto di oltre 13 milioni di euro.

Per quanto attiene ai 3 professionisti, nonostante consapevoli dello stato di dissesto della

fallita – e partecipi alle delibere assembleari con cui erano state distratte le azioni della

controllata green company – attraverso il loro parere favorevole espresso nelle relazioni di

accompagnamento ai bilanci chiusi dal 2012 al 2017, attestavano falsamente la veridicità e

la correttezza della situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico

dell’esercizio, realizzandosi, così, omissioni agli obblighi di controllo e di vigilanza previsti

dal codice civile a presidio dell’operato degli amministratori, alla denuncia di fatti censurabili,

non impedendo la formazione e l’approvazione delle false comunicazioni sociali.

