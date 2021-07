(AGENPARL) – sab 31 luglio 2021 Gazzetta Mezzogiorno: Sisto, non è solo azienda ma pezzo storia Sud

“La Gazzetta del Mezzogiorno non è solo una ‘azienda’ ma anche e soprattutto un pezzo della storia del Sud a cui va garantita continuità. Questo non solo a tutela dei posti di lavoro di giornalisti e poligrafici, ma anche nel rispetto di tutti coloro che vedono nel giornale un momento necessario della propria vita quotidiana. È ora di provare a ripartire o, meglio, di provare a non fermarsi”. Lo dichiara il deputato barese di Forza Italia e Sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto.

🔊 Listen to this