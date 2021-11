(AGENPARL) – Roma, 08 novembre 2021 – La seconda stringa del gasdotto è in fase di preparazione per il riempimento con gas tecnico.

Il gasdotto Nord Stream-2 è pronto per il varo. Lo ha annunciato nel corso di una conferenza telefonica a porte chiuse con gli investitori il vice capo del dipartimento di Gazprom Alexei Finikov.

“Il gasdotto Nord Stream 2 è stato completato ed è pronto per il lancio”, ha affermato

La prima stringa del gasdotto è già stata riempita con gas tecnico, e la seconda stringa è in corso di preparazione per il riempimento, ha aggiunto un alto dirigente della holding del gas.

Tuttavia, ha rifiutato di commentare il processo di certificazione di Nord Stream 2 AG come operatore di trasporto indipendente.

La costruzione del Nord Stream 2 è stata completamente completata il 10 settembre 2021. Inizialmente era previsto che fosse completato entro la fine del 2019, ma la costruzione è stata ritardata a causa delle sanzioni statunitensi. Il gasdotto è costituito da due linee con una capacità totale di 55 miliardi di metri cubi. m all’anno, che vanno dalla costa della Russia attraverso il Mar Baltico alla Germania.

Per avviare il gasdotto, il gestore del progetto deve presentare all’Autorità mineraria di Stralsund i certificati di conformità alle norme tecniche. Dovrai anche ottenere la registrazione come operatore di trasporto indipendente: l’Agenzia federale di rete deve pubblicare un progetto di decisione entro l’8 gennaio 2022. Questo dipartimento non può vietare il pompaggio del gas, ma se inizia prima della ricezione della registrazione, l’operatore sarà multato. Questa registrazione è necessaria per conformarsi alla Direttiva UE sul gas.